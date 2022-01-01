عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة النواب: تشغيل الشباب أولوية للدولة بدليل تمويل 178 ألف مشروعا في 2021

النائب معتز محمود
النائب معتز محمود

قال النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الاهتمام بدعم وتشغيل الشباب أولوية أولى للدولة المصرية، في عهد الرئيس السيسي، خاصة في مجال المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية والقطاع الحيواني وقطاع المهن الحرة، منوها بما أعلنته وزيرة التجارة والصناعة د. نيفين جامع، عن تمويل نحو 178 ألف مشروع في عام 2021 عبر جهاز تنمية المشروعات.


وأوضح محمود، في تصريحات له اليوم، أن تمويل 178 ألف مشروع بنحو 6.2 مليار جنيه لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفر نحو 368 ألف فرصة عمل في 11 شهرا من عام 2021، وهو ما يؤكد أن التشغيل أولوية أولى لدى الدولة المصرية، فيما يخص الشباب، وهناك جهود كبيرة ومتواصلة في هذا الإطار.


وأضاف رئيس صناعة النواب، أن جهاز تنمية المشروعات يعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بتوفير كافة أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة وتوفير البيئة المناسبة، لتشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة تُحقق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي وتحفزهم وتزيد من إنتاجية الاقتصاد القومي بشكل عام.


واختتم المهندس معتز محمود، بأن توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب، أصبح حقيقة واضحة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وعبر برامج ووزارات عدة.

صناعة مجلس النواب الرئيس السيسي المشروعات الصغيرة صناعة النواب

ترشيحاتنا

حقيقة وضع رئيس الوزراء السوداني تحت "الإقامة الجبرية"

السعودية تسمح لمتلقي لقاح "سبوتنيك" الروسي بدخول المملكة

أخبار التوك شو:الأرصاد تحذر من الطقس.. وموجة كورونا الرابعة تنحسر والوفيات تتراجع

دار الإفتاء: استطلاع هلال جمادى الآخرة غدا الأحد

"يا بنت الأيه".. قصة أسرع أغنية كتبها تامر حسني وأنقذته من الخسارة| شاهد

مصادر : محمد صلاح غير مصاب بكورونا ويصل إلى القاهرة الإثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

الثانية في 8 شهور|الأطباء تنفي وفاة مجدي يعقوب|معلومات لا تعرفها عن السير

فيفا يحسم الجدل بشأن تأجيل كأس العالم للأندية

ليفربول يكشف لـ صدى البلد حقيقة إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

ده أحلى رئيس في العالم.. هدية السيسي للمصريين في رأس السنة |شاهد

سورة من 19 آية تساعد على الحفظ وتقوي الذاكرة.. احرص على قراءتها

قرار عاجل من الفيفا بعد انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية

عملية جراحية.. مي عز الدين تعاني من هذا المرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد سعد ورامي عياش يشعلان أضخم حفلات رأس السنة في الجلالة... شاهد

ليلة رأس السنة.. رامي عياش يتألق في حفل العين السخنة

بحبك يا صحبي .. أحمد سعد يتألق في رأس السنة بحفل السخنة

نانسي عجرم تتألق في أول ليلة رأس سنة بمدينة الجلالة بحضور كامل العدد

فيديو

قلد صوت سوسن بدر .. حوار كوميدي مع تامر حسني

عدم استقرار وأمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين بتلك المناطق

فيا عيوب كتير.. أنغام تتحدث عن أبنائها وأمنية تتمنى تحقيقها.. فيديوجراف

عندي عفاريت.. تصريحات غريبة من شيرين في أول ظهور بعد الانفصال

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ