صناعة النواب: تشغيل الشباب أولوية للدولة بدليل تمويل 178 ألف مشروعا في 2021

قال النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الاهتمام بدعم وتشغيل الشباب أولوية أولى للدولة المصرية، في عهد الرئيس السيسي، خاصة في مجال المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية والقطاع الحيواني وقطاع المهن الحرة، منوها بما أعلنته وزيرة التجارة والصناعة د. نيفين جامع، عن تمويل نحو 178 ألف مشروع في عام 2021 عبر جهاز تنمية المشروعات.



وأوضح محمود، في تصريحات له اليوم، أن تمويل 178 ألف مشروع بنحو 6.2 مليار جنيه لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفر نحو 368 ألف فرصة عمل في 11 شهرا من عام 2021، وهو ما يؤكد أن التشغيل أولوية أولى لدى الدولة المصرية، فيما يخص الشباب، وهناك جهود كبيرة ومتواصلة في هذا الإطار.



وأضاف رئيس صناعة النواب، أن جهاز تنمية المشروعات يعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بتوفير كافة أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة وتوفير البيئة المناسبة، لتشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة تُحقق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي وتحفزهم وتزيد من إنتاجية الاقتصاد القومي بشكل عام.



واختتم المهندس معتز محمود، بأن توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب، أصبح حقيقة واضحة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وعبر برامج ووزارات عدة.