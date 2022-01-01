الدوري الإنجليزي.. محرز يسجل هدف التعادل لـ مانشستر سيتي في شباك آرسنال

أحرز فريق مانشستر سيتي، هدف التعادل في شباك آرسنال في المباراة التي تقام على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وسجل النجم الجزائري رياض محرز، هدف تعادل مانشستر سيتي من ركلة جزاء في الدقيقة 57.

وكان آرسنال، تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 31، عن طريق ساكا.

ويتواجد الدولي المصري محمد النني، على دكة بدلاء آرسنال لمواجهة تشيلسي.

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: تيرني - جابريل - بن وايت - تومياسو.

خط الوسط: تشاكا - توماس بارتي - مارتينيلي - أوديجارد

خط الهجوم: ساكا - لاكازيت

بينما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:



إيدرسون - كانسيلو - دياز - لابورت - أكي - رودريجو - دي بروين - برناردو - سترلينج - جيسوس - محرز.