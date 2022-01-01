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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

كانت مجرد هري...

"يا بنت الأيه".. قصة أسرع أغنية كتبها تامر حسني وأنقذته من الخسارة| شاهد

تامر حسني
تامر حسني

في ظهور مميز ملئ بالتفاصيل والكشف عن الأسرار والكواليس، حل النجم تامر حسني ضيفاً ليلة أمس مع الإعلامية منى الشاذلي في ليلة رأس السنة، وتصدر تامر حسني التريند أثناء وبعد الحلقة في لقاء أحبه الجمهور وتفاعل معه على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل واسع ليلقى العديد من المشاهدات والتفاعلات مع نجم الجيل، فنان العام تامر حسني.

 

وكشف تامر حسني، عدة أسرار في مشواره الفني كان منها قصة أغنية “يا بنت الأيه” التي حققت نجاحاً مبهراً في تاريخ تامر حسني الفني، لكن كان وراء هذا النجاح قصة “سرقة” لتتحول إلى حكاية نجاح في مشوار تامر حسني.

 

أغنية “يا بنت الأيه” التي غناها تامر حسني في فيلم كابتن هيما عام 2008، لم تكن موجودة من الأساس بالألبوم الذي كان يحمل اسم أغنية "مكنتش مبين"، وكان تامر انتهى من تسجيل الألبوم بالكامل ويستعد لطرحه بالأسواق خلال أيام قليلة لكنه تعرض لسرقة الألبوم من أحد الأشخاص القائمين على الانتاج والتوزيع، والذي قام بتسريب عدة أغاني من الألبوم. 

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وقال تامر حسني أمس: "حد كان معانا وله صلاحية أنه يقدر يفتح الكمبيوتر، قام خد أغاني من الألبوم وأهداها لخطيبته، واتفاجئنا بتسريب كذا أغنية بشكل كبير وكنت مضايق جداً ومش عارف أعمل أيه فقولت لنصر محروس اديني فرصة أعمل أغنية جديدة تخلي الناس تشتري الألبوم من السوق". 

 

وبالفعل كانت أغنية "يابنت الأيه" هي طوق النجاة الذي أنقذ ألبوم تامر حسني 2008، وجعله يحقق مبيعات هائلة رغم تسريب أغاني الألبوم قبل طرحها بالسوق، لكن تامر فكر في هذه الحيلة كي يدفع بها الجمهور لشراء الألبوم لسماع الأغاني الجديدة، وكانت الأغنية هي سبيله في النجاح هي "يابنت الأيه". 

 

وذهب تامر حسني للاستديو وظل جالساً على الأريكة يفكر في أي كلمات، لم يكن ذهنه حاضراً كان يشغل باله فقط حل الأزمة سريعاً بعد تسريب الألبوم، فلم يجد أمامه سوى ارتجال لكمات خفيفة سريعة مع لحن شبابي، وبالفعل وجد نفسه يستجمع كلمات أغنية يابنت الأيه، وعرضها على نصر محروس الذي انبهر بها وأعجبته كثيراً وتم تسجيلها بالفعل في وقت قياسي، وطًرح الألبوم بالأسواق 2008 وحقق أعلى مبيعات في مشوار تامر حسني الفني.

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