عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| موانئ أبوظبي تسجل معدلات نمو 22% في 9 أشهر

موانئ أبوظبي
موانئ أبوظبي

حققت مجموعة موانئ أبوظبي أداءً تشغيلياً ومالياً في الـ9 شهور الأولي من العام الماضي؛ مسجلة   معدل نمو في العائدات بلغ 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 2.791 مليار درهم- ما يعادل 760 مليون دولار، في زيادة عن الرقم المسجل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 والبالغ 2.295 مليار درهم - ما يعادل 625 مليون دولار، ويعود هذا الارتفاع إلى الزيادة في أحجام المناولة، والتنويع في قطاعات أعمال جديدة، وإبرام شراكات استراتيجية.

قال تقرير صادر عن وكالة الانباء الإماراتية " وام" أن أحجام الحاويات سجلت التي تمت مناولتها زيادة لتصل إلى 2.47 مليون حاوية نمطية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 مقارنة بالرقم السابق المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي والبالغ 2.42 مليون حاوية نمطية على الرغم من بعض القيود التي لا يزال يشهدها قطاع الشحن والحاويات العالمي.

اقتصاد الإمارات.. تداولات أسواق المال الإماراتية تكتسي باللون الأخضر في 2021

اقتصاد الامارات .. 5.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

وشهد الإصدار الناجح لسندات مجموعة موانئ أبوظبي بقيمة مليار دولار والتي يتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية إقبالاً عالمياً واسعاً حيث تجاوزت مستويات الاكتتاب 4.5 أضعاف الطرح خلال فترة الذروة.

كما أتمّت المجموعة خلال عام 2021 عملية تجديد هويتها المؤسسية والتي أثمرت عن إعلان اسم جديد وإعادة تنظيم شاملة واستراتيجية لكامل محفظة أعمالها، حيث جرى توزيع أصولها المتنوعة على خمسة قطاعات هي القطاع الرقمي، وقطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة، والقطاع اللوجستي، والقطاع البحري، وقطاع الموانئ، الأمر الذي عزز ديناميكية المجموعة بفضل المحفظة عالمية المستوى من خدمات الموانئ والمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية والعمليات البحرية والحلول الرقمية المبتكرة على امتداد سلسلة القيمة.

ووقعت مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من الشراكات الاستراتيجية بهدف دعم نمو قطاع التجارة والخدمات اللوجستية في الإمارات العربية المتحدة وخارجها، مثل اتفاقية الامتياز التي تم توقيعها مع مجموعة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية لمدة 35 عاماً الرائدة عالمياً في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية لإنشاء محطة حاويات جديدة في ميناء خليفة باستثمار يبلغ 570 مليون درهم ..واتفاقية أخرى مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" للتعاون والتنسيق في القطاع البحري وتعزيز السلامة في الممرات البحرية في إمارة أبوظبي.

 

كما دعمت المجموعة استئناف أنشطة موسم الرحلات السياحية البحرية في شواطئ إمارة أبوظبي لتؤكد التزامها بتطوير أعمال هذا القطاع وترسيخ مكانة إمارة أبوظبي والإمارات العربية المتحدة كمركز حيوي لهذه الأنشطة بالإضافة إلى تعزيز مساهمتها في بناء اقتصاد وطني مستدام ومتنوع ..وفي مجال الخدمات البحرية

 

مجموعة موانئ أبوظبي

موضوعات متعلقة

اقتصاد الامارات.. ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 2.58% خلال نوفمبر 2021

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة تتساقط على المسجد الحرام وسط دعاء المعتمرين .. فيديو

أمم أفريقيا ..الخزري: مصر لديها صلاح والجزائر تملك محرز وهذا ما يميز تونس

خبراء يحذرون من تأثير نظارات الواقع الافتراضي على الأطفال

مدرب المريخ السوداني: الكل يعرف الأهلي حتى في البرازيل.. وأفشة ومعلول أبرز لاعبي القلعة الحمراء

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم شعفاط.. ويقصف مجمعاً لتصنيع الصواريخ

بسبب الشبورة.. غلق الطريق الصحراوي الشرقي والغربي من بني سويف إلى أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الطقس السيئ .. تعطيل الدراسة غداً في مدارس أسيوط

بشائر العام الجديد 2022.. زيادة 15% في قيمة المعاشات

وزير التنمية المحلية: استمرار رفع درجة الاستعداد على كافة المحافظات

رعدية في مدينتين .. الأرصاد : أمطار غزيرة بـ 4 محافظات |فيديو

الثانية في 8 شهور|الأطباء تنفي وفاة مجدي يعقوب|معلومات لا تعرفها عن السير

دعم نقدي مشروط أم رفع سعر الخبز؟.. تصريحات مهمة من وزير التموين

قلق كبير.. مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن ظهور متحور فلورونا| فيديو

مفيش إضافة مواليد .. المصيلحي : ناس عندها عربيات وبتصرف تموين |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبنان.. طريقة عمل فطائر السبانخ في 12 دقيقة

لم تكن مرتبطة بالمسيحية.. تعرف على أصل شجرة الكريسماس

أحمد سعد ورامي عياش يشعلان أضخم حفلات رأس السنة في الجلالة... شاهد

ليلة رأس السنة.. رامي عياش يتألق في حفل العين السخنة

فيديو

فيديوجراف.. اسمه مالك .. حكاية أول مولود مصري في 2022

بعد حلاقة شعرها| أرقام خيالية لـ فساتين شيرين عبد الوهاب.. تثير الجدل

في أول أيام العام الجديد.. مي عز الدين تتعرض لوعكة صحية مفاجئة وتطلب الدعاء

خبطتهم غصب عني فقدت الوعي.. اعترافات كريم الهواري في حادث الشيخ زايد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

اﻟﻤﺰﻳﺪ