اقتصاد الإمارات| موانئ أبوظبي تسجل معدلات نمو 22% في 9 أشهر

حققت مجموعة موانئ أبوظبي أداءً تشغيلياً ومالياً في الـ9 شهور الأولي من العام الماضي؛ مسجلة معدل نمو في العائدات بلغ 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 2.791 مليار درهم- ما يعادل 760 مليون دولار، في زيادة عن الرقم المسجل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 والبالغ 2.295 مليار درهم - ما يعادل 625 مليون دولار، ويعود هذا الارتفاع إلى الزيادة في أحجام المناولة، والتنويع في قطاعات أعمال جديدة، وإبرام شراكات استراتيجية.

قال تقرير صادر عن وكالة الانباء الإماراتية " وام" أن أحجام الحاويات سجلت التي تمت مناولتها زيادة لتصل إلى 2.47 مليون حاوية نمطية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 مقارنة بالرقم السابق المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي والبالغ 2.42 مليون حاوية نمطية على الرغم من بعض القيود التي لا يزال يشهدها قطاع الشحن والحاويات العالمي.

وشهد الإصدار الناجح لسندات مجموعة موانئ أبوظبي بقيمة مليار دولار والتي يتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية إقبالاً عالمياً واسعاً حيث تجاوزت مستويات الاكتتاب 4.5 أضعاف الطرح خلال فترة الذروة.

كما أتمّت المجموعة خلال عام 2021 عملية تجديد هويتها المؤسسية والتي أثمرت عن إعلان اسم جديد وإعادة تنظيم شاملة واستراتيجية لكامل محفظة أعمالها، حيث جرى توزيع أصولها المتنوعة على خمسة قطاعات هي القطاع الرقمي، وقطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة، والقطاع اللوجستي، والقطاع البحري، وقطاع الموانئ، الأمر الذي عزز ديناميكية المجموعة بفضل المحفظة عالمية المستوى من خدمات الموانئ والمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية والعمليات البحرية والحلول الرقمية المبتكرة على امتداد سلسلة القيمة.

ووقعت مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من الشراكات الاستراتيجية بهدف دعم نمو قطاع التجارة والخدمات اللوجستية في الإمارات العربية المتحدة وخارجها، مثل اتفاقية الامتياز التي تم توقيعها مع مجموعة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية لمدة 35 عاماً الرائدة عالمياً في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية لإنشاء محطة حاويات جديدة في ميناء خليفة باستثمار يبلغ 570 مليون درهم ..واتفاقية أخرى مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" للتعاون والتنسيق في القطاع البحري وتعزيز السلامة في الممرات البحرية في إمارة أبوظبي.

كما دعمت المجموعة استئناف أنشطة موسم الرحلات السياحية البحرية في شواطئ إمارة أبوظبي لتؤكد التزامها بتطوير أعمال هذا القطاع وترسيخ مكانة إمارة أبوظبي والإمارات العربية المتحدة كمركز حيوي لهذه الأنشطة بالإضافة إلى تعزيز مساهمتها في بناء اقتصاد وطني مستدام ومتنوع ..وفي مجال الخدمات البحرية