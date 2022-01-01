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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فستان فضي وفرو.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري

خضعت الفنانة ياسمين صبري، لجلسة تصوير جديدة، نشرتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين صبري بإطلالة هادئة مرتدية فستان أنيق باللون الفضي، بأكمام طويلة وفتحة كشفت عن ساقها، وعليه فرو بني، ومكياج سموكي، وبتسريحة شعر رقيقة.


وتعاقد المخرج أحمد صالح بشكل رسمي على تولى مهمة إخراج مسلسل النجمة ياسمين صبرى المقرر عرضه في شهر رمضان 2022 من تأليف محمد عبد المعطى وإنتاج شركة سينرجى، ويجرى الاستقرار على اسمه النهائي حالياً.

وبدأ صالح في جلسات العمل مع القائمين على المسلسل ووضع الخطوط العريضة على الشخصيات قبل انطلاق التحضيرات الفعلية.

وتعود ياسمين صبرى إلى الدراما الرمضانية في 2022 بعد غيابها هذا العام، واختارت سيناريو من تأليف محمد عبدالمعطى الذى تعاونت معه فى أولى بطولاتها المطلقة خلال مسلسل "حكايتى" في شهر رمضان 2019.

ويشارك في بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام جمال وآخرين وإخراج أحمد سميرفرج، وحقق العمل نجاحا كبيرا عند عرضه.

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جلسة تصوير ياسمين صبري فستان فضي فرو تخطف قلوب متابعيها

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