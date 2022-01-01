لموظفي الحكومة .. هذه مواعيد صرف رواتب شهر يناير

تعتزم وزارة المالية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، صرف رواتب الموظفين بالجهاز الإداري للدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين أو الكوادر الخاصة عن شهر يناير الجاري.

ومن المقرر أن يتم صرف رواتب العاملين بالدولة علي مستوي 3 مجموعات وظيفية بإجمالي 54 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة علي مدار 5 أيام تبدأ من الإثنين الموافق 24 من يناير حتي نهاية الشهر الجاري.



بحسب تقرير صادر عن وزارة المالية فإنه من المستهدف أن يتم صرف مرتبات الموظفين ضمن تقسيم المجموعة الأولي بواقع 27 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة علي مستوي الجمهورية يوم الإثنين الموافق 24-1-2021.

كما سيتم صرف مرتبات العاملين بالحكومة ضمن المجموعة الثانية وعددها 18 وزارة وجهة تابعة مستقلة في اليوم التالي، ثم استكمال عملية الصرف للمجموعة الثالثة وعددها 9 وزارات وهيئات مستقلة و تابعة

وقالت وزارة المالية، إن عمليات تبكير صرف رواتب العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة؛ تأتي حتى يتسنى لهم تدبير احتياجاتهم.

مع اندلاع جائحة كورونا؛ نسقت وزارة المالية مع الجهاز المصرفي لصرف رواتب العاملين بالدولة إلكترونيا، على بطاقات الائتمان بالبنوك المختلفة؛ للتيسير عليهم، ومنع التزاحم على ماكينات الصراف الآلي ATM، ضمن إجراءات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي ومنع انتشار فيروس كورونا.