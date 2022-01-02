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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة تخصص فترات للطلاب ذوي الهمم بامتحانات الفصل الدراسى الأول

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن انتهاء طرح كل جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021-2022 . 

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امتحانات الفصل الدراسى الأول بين الحضور و الأونلاين في جامعة القاهرة خلال أيام

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عميد أداب القاهرة يكشف استعدادت الكلية لامتحانات الفصل الدراسى الأول


وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد، إنه تم الانتهاء من جداول الامتحانات، متضمنة فترات خاصة بالطلاب ذوي الهمم على الموقع الرسمى للكلية والصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وصدرت توجيهات مهمة من المجلس الأعلى للجامعات قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول حيث وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي باستمرار المتابعة اليومية لعملية تطعيم كافة عناصر المنظومة التعليمية ضد فيروس كورونا ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرارات لجنة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات، مع مراجعة وتدقيق الجامعات لموقف الطلاب من التطعيم.

كما شدد على عدم السماح بدخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس إلى الحرم الجامعي، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وفي حالة عدم حصول الطالب على اللقاح، يُمكنه إجراء تحليل "PCR" يُقدمه أسبوعيًا. 

كلية الاداب جامعة القاهرة جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول امتحانات الفصل الدراسي الأول الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة

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