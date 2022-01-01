جوهرة تستقبل 2022 بفستان مثير .. صور

ودعت الراقصة الروسية "جوهرة" العام 2021، واستقبلت العام الجديد 2022 بإطلالة جريئة، خطفت قلوب جمهورها ومتابعيها.



وعبر حسابها في انستجرام، نشرت "جوهرة" صوراً بدت فيها ترتدي فستاناً قصيراً، باللون الأحمر، وتركت شعرها منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على الوات النود والرموش السوداء وأحمر شفاه باللون الأحمر.



وكان آخر عمل شاركت فيه الراقصة جوهرة كليب مطربا المهرجانات، حسن شاكوش، وحماده مجدي، بعنوان "بسكوتاية مقرمشة"، والأغنية من كلمات وألحان، مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو، وإخراج أحمد أشرف توتي.



كما شاركت في فيلم" الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح العام الماضي، وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية، وتدور قصته حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية" حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

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