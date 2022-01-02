للعائلة البحرينية .. تويوتا افانزا موديل 2022 |صور

تعتبر السيارة تويوتا افانزا واحدة من اشهر الاصدارات التي تنتمي إلى فئة السيارات العائلية، نسبة إلى تصميمها الخارجي الكبير نسبيًا، والذي يعكس مساحتها الداخلية التي تتسم بالرحابة، بينما تقدم السيارة داخل السوق البحريني لموديل 2022 عبر فئتين من التجهيزات.

أبعاد السيارة تويوتا افانزا موديل 2022

صممت السيارة تويوتا افانزا موديل 2022 بنسبة طول بلغت 4.190 متر، وبعرض يبلغ 1.660 متر، و 1.695 متر للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.660 متر مدعوم بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي، بالاضافة غلى مساحة تخزين خلفية تتسع للعديد من الاغراض.

تجهيزات السيارة تويوتا افانزا موديل 2022

دعمت السيارة بمصابيح هالوجين امامية، وشبك امامي مطلي بالكروم، مع مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، ونوافذ جانبية كهربائية، بالاضافة إلى قفل مركزي للابواب، ومكيف هواء، والتحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة، مع نظام صوتي وترفيهي ومدخل AUX و USB، إلى جانب منظومة السوائد الهوائية AIRBAGS، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، مع دعم المكابح BA.

محرك السيارة تويوتا افانزا موديل 2022

حصلت السيارة تويوتا افانزا موديل 2022 على محرك 1500 سي سي، بقوة 103 حصانا، وعزم اقصى للدوران 136 نيوتن/متر، يعمل مع ناقل حركة اوتوماتيكي بتقنية الدفع الخلفي للعجلات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال مدة زمنية تستغرق 13.5 ثانية.

أسعار السيارة تويوتا افانزا موديل 2022 في البحرين

الفئة الاولى تويوتا افانزا 2022 1.5L SE بقيمة قدرها 5.985 دينار.

الفئة الثانية تويوتا افانزا 2022 1.5L GLS commercial بقيمة قدرها 6.300 دينار.