حبس مسئول بمخبز يجمع بطاقات التموين للاستيلاء على الدقيق المدعم وبيعه بالسوق السوداء

قررت جهات التحقيق، حبس مسئول عن مخبز بلدي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتجميع البطاقات التموينية الذكية والاستيلاء على الحصص التموينية ونقاط الخبز المدعم وتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة بحلوان.

وكلفت الجهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخبز بلدى كائن بدائرة قسم شرطة حلوان) لقيامه بتجميع البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين وإستخدامها فى الإستيلاء على الحصص التموينية ونقاط الخبز المدعم بإستخدام ماكينة الصرف الخاصة بالمخبز محل عمله وكذا تجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء ، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بحوزته على (191 بطاقة تموينية- 200 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم).

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التمونية المتنوعة.