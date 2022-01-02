عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس مسئول بمخبز يجمع بطاقات التموين للاستيلاء على الدقيق المدعم وبيعه بالسوق السوداء

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس مسئول عن مخبز بلدي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتجميع البطاقات التموينية الذكية والاستيلاء على الحصص التموينية ونقاط الخبز المدعم وتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة بحلوان.

وكلفت الجهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخبز بلدى كائن بدائرة قسم شرطة حلوان) لقيامه بتجميع البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين وإستخدامها فى الإستيلاء على الحصص التموينية ونقاط الخبز المدعم بإستخدام ماكينة الصرف الخاصة بالمخبز محل عمله وكذا تجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء ، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بحوزته على (191 بطاقة تموينية- 200 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم).

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التمونية المتنوعة.

حبس مسئول عن مخبز مسئول عن مخبز حبس مخبز بلدى

موضوعات متعلقة

تأجيل دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق ضد والدها لإلغاء توكيلين إلى 15 يناير

أولى جلسات محاكمة كريم الهواري لتسببه في قتل 4 طلاب بالشيخ زايد .. اليوم

حبس مواطن بتهمة النصب على آخر بموقف عبود

محاكمة محاميى كريم الهوارى لانتحالهم صفة هيئة قضائية ومحاولة إتلاف كاميرات الحادث .. اليوم

حبس شخصين خطفا صديق أحدهما وأجبراه على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة

إعادة محاكمة 33 متهمًا بـ«فض اعتصام رابعة» .. اليوم

حبس شخص قتل شقيق زوجته بدار السلام

محاكمة 3 أشقاء بتقطيع جسد "سيدة بولاق الدكرور" .. اليوم

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة تتساقط على المسجد الحرام وسط دعاء المعتمرين .. فيديو

أمم أفريقيا ..الخزري: مصر لديها صلاح والجزائر تملك محرز وهذا ما يميز تونس

خبراء يحذرون من تأثير نظارات الواقع الافتراضي على الأطفال

مدرب المريخ السوداني: الكل يعرف الأهلي حتى في البرازيل.. وأفشة ومعلول أبرز لاعبي القلعة الحمراء

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم شعفاط.. ويقصف مجمعاً لتصنيع الصواريخ

بسبب الشبورة.. غلق الطريق الصحراوي الشرقي والغربي من بني سويف إلى أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الطقس السيئ .. تعطيل الدراسة غداً في مدارس أسيوط

بشائر العام الجديد 2022.. زيادة 15% في قيمة المعاشات

وزير التنمية المحلية: استمرار رفع درجة الاستعداد على كافة المحافظات

رعدية في مدينتين .. الأرصاد : أمطار غزيرة بـ 4 محافظات |فيديو

الثانية في 8 شهور|الأطباء تنفي وفاة مجدي يعقوب|معلومات لا تعرفها عن السير

دعم نقدي مشروط أم رفع سعر الخبز؟.. تصريحات مهمة من وزير التموين

قلق كبير.. مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن ظهور متحور فلورونا| فيديو

مفيش إضافة مواليد .. المصيلحي : ناس عندها عربيات وبتصرف تموين |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبنان.. طريقة عمل فطائر السبانخ في 12 دقيقة

لم تكن مرتبطة بالمسيحية.. تعرف على أصل شجرة الكريسماس

أحمد سعد ورامي عياش يشعلان أضخم حفلات رأس السنة في الجلالة... شاهد

ليلة رأس السنة.. رامي عياش يتألق في حفل العين السخنة

فيديو

فيديوجراف.. اسمه مالك .. حكاية أول مولود مصري في 2022

بعد حلاقة شعرها| أرقام خيالية لـ فساتين شيرين عبد الوهاب.. تثير الجدل

في أول أيام العام الجديد.. مي عز الدين تتعرض لوعكة صحية مفاجئة وتطلب الدعاء

خبطتهم غصب عني فقدت الوعي.. اعترافات كريم الهواري في حادث الشيخ زايد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

اﻟﻤﺰﻳﺪ