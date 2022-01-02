رغم جائحة كورونا..صادرات مصر في السيراميك و الملابس الجاهزة ترتفع في 11 شهرا و 1.7 مليار دولار عوائد قطاع الأغذية

أهم 10 دول مستوردة للصناعات الغذائية المصرية 2021

5 دول تستحوذ على 80.4% من قيمة صادرات السيراميك المصري

صادرات الأدوات الصحية تنمو 31%.. وألمانيا أكبر الأسواق المستوردة

سجلت 1.7 مليار دولار.. 38% زيادة في صادرات الملابس الجاهزة المصرية

شهدت الصادرات المصرية خلال الـ11 الأخيرة طفرة كبيرة رغم تداعيات اثار فيروس كورونا علي الأسواق وحركة التجارة الدولية، حيث حقق الاقتصاد القومي مراكز متقدمة في صادرات عددا من القطاعات و الصناعات الهامة من بينها الصناعات الغذائية والسيراميك والأدوا الصحية والملابس الجاهزة.



وقال تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن صادراتنا قد استحوذت عليها 10 دول على 45% من إجمالي صادرات القطاع خلال أول 11 شهر من 2021 بقيمة 1.708 مليار دولار .



واحتلت المملكة العربية السعودية المركز الأعلي كأكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من ” يناير- نوفمبر 2021″، حيث تأتي في المركز الأول بقيمة صادرات 282 مليون دولار بالرغم من تراجعها بنسبة 2% عن نفس الفترة من 2020، يليها أمريكا بقيمة 205 ملايين دولار ونسبة نمو 24%، ثم السودان بقيمة 186 مليون دولار بنمو 187%.

وارتفعت قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية لليبيا لتبلغ 181 مليون دولار بنمو 19%، وللأردن لنحو 171 مليون دولار بنمو 10%، وللمغرب لتبلغ 163 مليون دولار بنمو 96%، وللجزائر لنحو 142 مليون دولار ونسبة نمو 4% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020.

وزادت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى فلسطين بنسبة 39% لتبلغ 128 مليون دولار خلال اول 11 شهر من 2021، وإلى سوريا بنسبة 61% لتسجل 123 مليون دولار، بينما تراجعت إلى اليمن بنسبة 13% لتبلغ 127 مليون دولار.

واحتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال الفترة من “يناير- نوفمبر 2021″، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 بقيمة زيادة في الصادرات 121 مليون دولار، يليها الصين بقيمة زيادة في الصادرات 87 مليون دولار.

ونمت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى المغرب بقيمة 80 مليون دولار، ولسوريا بنحو 46 مليون دولار، ولأمريكا بنحو 48 مليون دولار، ولفلسطين بقيمة 36 مليون دولار، ولألمانيا بقيمة 30 مليون دولار لتسجل 113 مليون دولار.

وازدادت قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى ليبيا بنحو 29 مليون دولار خلال اول 11 شهر من 2021، ولروسيا بنحو 21 مليون دولار لتسجل 58 مليون دولار، وللبنان بقيمة 87 146 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 20 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من 2020.

كما سيطرت 5 دول على 80.4% من إجمالي صادرات مصر من السيراميك بقيمة 149.464 مليون دولار في مقابل 92.391 مليون دولار بنمو 61.8%، تتصدرها ليبيا بقيمة 62.917 مليون دولار في مقابل 31.722 مليون دولار بنمو 98%، لتستحوذ على 33.8% من الإجمالي.

وأكد تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه ارتفعت صادرات السيراميك إلى السودان بنسبة 110% خلال الفترة من “يناير- أكتوبر 2021” لتبلغ 16.589 مليون دولار في مقابل 7.885 مليون دولار، ولليمن بنسبة 14% لتبلغ 14.813 مليون دولار في مقابل 13.043 مليون دولار.

وزادت قيمة صادرات مصر من السيراميك إلى الأردن لتبلغ 39.713 مليون دولار في مقابل 25.867 مليون دولار بنسبة نمو 54%، وللسعودية لتسجل 15.432 مليون دولار في مقابل 13.043 مليون دولار.

حققت صادرات مصر من الأدوات الصحية نموا بنسبة 31% خلال الفترة من”يناير- أكتوبر 2021″ لتسجل نحو 134 مليون دولار مقابل 103 مليون دولار خلال نفس الفترة 2020.

وأشار تقرير المجلس التصديري لمواد البناء، الذي حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه، إلى أن مصر صدرت أدوات صحية لـ 95 دولة منهم 16 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2020، ” سنغافورة، جزر القمر الإسلامية، أثيوبيا، الكونغو زائير، بنين، كامبوديا، المكسيك،مارتينيك، مالاوي، مالي، شيلي، هنج كنج، كوسوفو، الصومال، كازاخستان، اتحاد نيجيريا”.



واستحوذت 5 دول على 62% من إجمالي صادرات الأدوات الصحية بقيمة 83 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري في مقابل 63.068 مليون دولار بنمو 31.6%، يأتي على مقدمتها ألمانيا الاتحادية بقيمة 39.616 مليون دولار مقابل 35.316 مليون دولار بنمو 12%، لتسيطر على 29.6% من إجمالي القيمة.

وأعلنت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات القطاع حققت ارتفاعاً بنسبة 38% خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر 2021 والتي سلجت 1.7 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار في نفس الفترة من 2020.

وكشفت ماري لويس في بيان لها أمس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت الدول الأكثر استيرادا من مصر خلال أول 11 شهر من 2021 بما قيمته 1.04 مليار دولار مقابل 726 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2020 بنسبة صعود 44% ، وكذلك ارتفعت الصادرات إلي أوروبا 3% لتسجل 320 مليون دولار في 2021 مقابل 310 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت الصادرات للدول العربية بنسبة 128% لتسجل 235 مليون دولار مقابل 83 مليون دولار.

وأوضحت ماري لويس، أن صادرات" تي شيرت" و"بولو شيرت" حققت قفزة بنسبة 34% خلال أول 11 شهر لتسجل 455 مليون دولار مقابل 339 مليون دولار، تليها الملابس الرياضية ارتفعت صادراتها بنسبة 102% لتسجل 24 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات البنطلون بنسبة 179% لتسجل 49 مليون دولار مقابل 18 مليون دولار.

وأشارات رئيس المجلس التصديري، إلي أن قفزة الصادرات جاءت مع استمرار جهود المجلس في الفعاليات المختلفة وكذلك التواصل المباشر مع أجهزة الدولة المعنية بملف التصدير من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجه صادرات الملابس الجاهزة، وأكدت" لويس"، أن الدولة المصرية لديها حرص واضح في صناعة القرارات لمساندة المستثمرين القائمين على مشروعات صناعية كثيفة العمالة بقطاع الملابس الجاهزة.

