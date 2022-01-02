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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات سيارة GAC GS4 موديل 2022 في السعودية... صور

صدى البلد

كشفت شركة GAC الصينية عن سيارتها الجديدة GS4 2022 التي تصنف كواحده من أفضل السيارات في فئتها، وذلك بفضل تصميمها الأنيق، ومحركها القوي كما تأتي بتقنيات داخلية جديدة  وأحدث نظم الترفيه الحديثة بالإضافة لسعرها الاقتصادي التنافسي.

ظهرت سيارة GAC GS4 موديل 2022  للمرة الأولى في معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات عام 2019، وحصلت شركة GAC الصينية على جائزة "الابتكار من أجل المستقبل" بفضل تحفتها الجديدة، وتنتمي سيارة GAC GC4 موديل 2022 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV"، وتتنافس مع سيارات آخري مميزة في نفس الفئة مثل هافال H6، و RX5 MG، وشيري تيجو 7 برو، وماكسوس D60، وجيتور X70S، و شانجان CS75 بلس.

المواصفات الميكانيكية لسيارة GAC GC4 موديل 2022

تعتمد سيارة GAC GS4  موديل 2022 على محرك قوي رباعي الأسطوانات، تبلغ سعته 1500 سي سي، يولد قوة تصل الى 166 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 265 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي جديد يتألف من ستة سرعات، ويصل معدل استهلاكها للوقود الى 16.1 كيلومتر/لتر.

 

تأتي سيارة GAC GS4  موديل 2022 من الخارج بتصميم مميز ومميز يحمل طابع السيارات الرياضية الموجهه للطرق الوعرة، ويظهر ذلك من خلال هيكل السيارة ومقدمتها التي تضم شبكة أمامية كبيرة الحجم مزينة بمصابيح LED، بالإضافة لمصابيح LED نهارية في الأمام والخلف، ومن جانب السيارة تظهر عوارض جانبية في أعلى السقف لتحميل الأغراض، ومرايا كهربائية.

تتوفر سيارة GAC GS4 موديل 2022 من الداخل بمقصورة أمامية واسعة مزودة بـ 26 مكان للتخزين، ومقاعد مغطاه بالجلد الفاخر قابلة للتعديل كهربائياً، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مزودة بنظام توجيه كهربائي، وشاشة بقياس 8 بوصة، تعمل باللمس وراديو FM/AM، ومنفذ USB  و MP3.

أسعار سيارة GAC GS4  موديل 2022 بدون احتساب الضريبة المضافة

سيارة GAC GS4 موديل 2022 طراز GS يبلغ سعره 69٫900 ريال سعودي.

سيارة GAC GS4 موديل 2022 طراز GB يبلغ سعره 74٫900 ريال سعودي.

 

شركة GAC GAC الصينية GS4 السيارات الاقتصادي هافال شيري تيجو ماكسوس جيتور شانجان

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