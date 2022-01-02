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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس اليوم.. الأمطار مستمرة وشبورة كثيفة على الطرق السريعة

صور الأقمار الصناعية
صور الأقمار الصناعية

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أخر صور الأقمار الصناعية وتوزيعات خرائط الطقس، حول الطقس اليوم، الأحد، تشير إلى انخفاض كبير في الرؤية الأفقية تشهده معظم المناطق الشمالية خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الطقس اليوم، سوف يشهد تكون شبورة مائية كثيفة تصل الي حد الضباب علي الدلتا والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وخاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، سوف يشهد تجدد فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والدلتا تكون متفاوتة الشدة وتزداد حدتها أحيانا على معظم المناطق.

صور الأقمار الصناعية 

وتشهد الأحوال الجوية، خلال الطقس اليوم، الأحد، أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، ويكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة أيضا.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، عن الطقس اليوم، فيصاحبه أيضا نشاط للرياح، على فترات متقطعة من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد أيضا.

وتكون حالة الطقس اليوم، مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس اليوم، ليلا، يكون شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 للعظمى والصغرى 11
السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 12

جنوب سيناء 21 للعظمى والصغرى 15

شمال الصعيد 17 للعظمى والصغرى 8

جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 11

صور الأقمار الصناعية 
الطقس اليوم هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة حالة الطقس

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