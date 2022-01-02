تجاوز السرعة المقررة.. تحرير 1298 مخالفة مرورية بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء علاء فاروق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملات مرورية بقيادة اللواء محمد نصر لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بكافة الطرق والمحاور خلال 24 ساعة، وتمكنت من ضبط 1298 مخالفة مرورية متنوعة.

وأسفرت الحملة تحت إشراف العقيد عادل هندي رئيس مباحث المرور بالجيزة خلال 24 ساعة، عن ضبط 543 انتظار خاطئ، و514 بدون قيادة، و 549 بدون تسيير، و 437 متنوع، 653 نـمـوذج 125، و896 مطالع ومنازل «موقف عشوائي» و 325 عكس الاتجاه، 876 عدم استخدام حزام الأمان، 523 حملة السرفيس، 465 التصالح الفوري '430 ملصقات ومعلقات، 89 زجاج فاميه، 654 تجاوز السرعة المقررة قانونًا بالرادار.. تم تحرير محضر وإخطار النيابة المختصة.