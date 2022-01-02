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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تواصل الأداء الإيجابي بمنتصف أولى جلسات 2022

البورصة المصرية
البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع وأولى جلسات 2022 بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 11996 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2098 نقط.

أول جلسات 2022 .. أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

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كما زاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 14261 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 4720 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2202 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 3256 نقطة.
 

مؤشرات البورصة مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة البورصة ايجى أكس 30 الأسهم القيادية مستهل تعاملات اليوم

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