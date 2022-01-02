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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الدجاج المشوي؟

فوائد الدجاج المشوي
فوائد الدجاج المشوي

الدجاج  يعد الأكثر شيوعًا في العالم نظرا لما يحظي به من شعبية كبيرة لاستخدامه في الكثير من الأكلات، كما أظهرت دراسة حديثة أن  الدجاج يوفر طعاما صحيًا خاليا من الدهون وذو قيمة غذائية عالية فهو غني بالفيتامينات و العناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان و بالأخص الدجاج المشوي، وفقا لما نشره موقع indiatoday.

 

فوائد الدجاج المشوي

-إمداد الجسم بالبروتين

يحتوي الدجاج على نسبة عالية جدًا من البروتين ، والذي يلعب دورًا مهمًا جدًا في الحفاظ على العضلات، إن تناول الدجاج أمر لا بد منه لأولئك الذين يريدون بناء القوة.

- فقدان الوزن

هل سبق لك أن رأيت طبقًا صحيًا من الطعام بدون بعض الدجاج؟ سبب إدراج الدجاج دائمًا في نظام غذائي صحي هو أنه لحم قليل الدهن ، مما يعني أنه لا يحتوي على الكثير من الدهون. لذا ، فإن تناول الدجاج  المشوي بانتظام يمكن أن يساعدك في الواقع على إنقاص الوزن بطريقة صحية.

-صحة العظام

بصرف النظر عن البروتين ، فإن الدجاج أيضًا مليء بالكالسيوم والفوسفور، كلا هذين المعدنين يساعدان في الحفاظ على صحة العظام، كما أن تناول الدجاج بانتظام يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

-مخفف الإجهاد

هل تعلم ما هي المكونات التي تساعد في تقليل التوتر؟ إنه التربتوفان وفيتامين ب 5، والدجاج لديه جرعة جيدة من كلاهما، كما أن الدجاج مليء بالمغنيسيوم الذي يخفف أعراض الدورة الشهرية. لذلك بشكل عام ، يمكن أن يساعدك تناول الدجاج في الواقع على عيش حياة خالية من الإجهاد.

- تعزيز المناعة

الدجاج المشوي يساعد على تقوية الخلايا المناعية في الجسم ، تناول الدجاج له الكثير من الفوائد الصحية ، والطعم ليس سيئًا أيضًا. لكن بطبيعة الحال ، فإن تناول الدجاج المهجن أو الأنواع المقلية لن يفيدك كثيرًا كما قد تفعل الأشكال الأخرى.

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