4 أجزاء من الدجاج تسبب أمراضا خطيرة

حذرت دراسة جديدة من تناول بعض أجزاء الدجاج لاحتوائها على السموم، وتساهم في ارتفاع مستويات الكوليسترول لديك.

وجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن تناول ذيل ورئة وجلد وأرجل الدجاج البيضاء تزيد من مستويات الكوليسترول السيئ.

كما أشارت الدراسة وفقا لموقع timesofindia، أن تناول رئة وذيل وأرجل وجلد الدجاج، يمكن أن يزيد من درجة حرارة الجسم الكلية، وقد يعاني بعض الأشخاص من سيلان الأنف، خاصة خلال فصل الصيف.

ومن الآثار الجانبية الأخرى لتناول الدجاج بانتظام زيادة الوزن، وخاصة عند تناولها بالطريقة المقلية.

يمكن أيضًا ربط أنواع معينة من الدجاج بالتهابات المسالك البولية، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة mBio، فإن الدجاج المصاب بسلالة معينة من الإشريكية القولونية يمكن أن يسبب مجموعة من العدوى، بما في ذلك التهاب المسالك البولية.

ووجد الفريق أن الإشريكية القولونية في ما يقرب من 80٪ من 2452 عينة اللحوم وفي 72٪ من عينات البول والدم الإيجابية من المرضى الذين تناولوا اللحوم.