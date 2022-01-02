احذر من وضع 3 ملاعق سكر على كوب الشاى

قال مصطفى حامد استشارى التغذية، إن مرضى السكرى أو المعرضون للإصابة به يكونون عرضة لزيادة الوزن عند تناول أى وجبة حتى لو كانت خفيفة مما يجعل هؤلاء فى قائمة انتظار زيادة الوزن ولذا يتم حرمانهم من تناول السكريات.



وأضاف مصطفى حامد، خلال استضافته ببرنامج سفرة وطبلية المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن منتج "لوفى" للسكر الدايت بدون سعرات حرارية للمشروبات والحلويات والذى يستطيع في عدم إفقاد السكر لمذاقه.



وأشار مصطفى حامد، إلى أن منتج لوفى لا يحتوى على أى مذاق مر بالإضافة لعدم احتوائه على سعرات حرارية نهائيا، لافتا إلى أن معلقة السكر الواحدة لكوب الشاى تعادل 30 سعر حرارى، وفى حالة وضع 3 ملاعق سكر وتناول 5 أكواب شاى تكون الحصيلة 300 سعرة حرارية والذى بدوره يزيد الوزن بصورة كبيرة واحتمال الإصابة بمرض السكرى، منوها أن منتج لوفى بدون سعرات حرارية نهائيا.

