غياب كلوب وإصابات كورونا.. أزمات تحاصر ليفربول قبل مواجهة تشيلسي

يترقب عشاق كرة القدم العالمية مواجهة نارية، مساء اليوم، بين تشيلسي وليفربول، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة تشيلسي وليفربول والقناة الناقلة:

تقام مباراة ليفربول وتشيلسي في تمام السادسة والنصف مساء “بتوقيت القاهرة” وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم 1، بتعليق عصام الشوالي.

الأزمات تحاصر ليفربول قبل مواجهة تشيلسي:

يغيب الألماني يروجن كلوب عن قيادة ليفربول أمام تشيلسي اليوم، بالإضافة إلى 3 لاعبين “لم يتم الإعلان عن أسمائهم”، بسبب الإصابة فيروس كورونا.

كما يفقد فريق ليفربول خدمات تياجو ألكانتارا وديفوك أوريجي وتاكوكي مينامينو لإصابات مختلفة.

ليفربول ضد تشيلسي:

يسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لاستعادة نغمة الفوز في مسابقة الدوري الإنجليزي في مباراة اليوم، واستعادة الوصافة.

وفشل ليفربول في تحقيق الفوز آخر مباراتين في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث تعادل مع توتنهام 2-2، وخسر من ليستر سيتي بهدف دون رد.

على الجانب الآخر يطمح فريق تشيلسي في خطف الثلاث نثاط من فريق ليفربول، لتقليص فارق النقاط مع مانشستر سيتي متصدر البريميرليج.

يذكر أن مباراة الدور الأول، التي أقيمت على ملعب أنفيلد، انتهت بتعادل ليفربول وتشيلسي 1 -1.

يحتل تشيلسي وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب بـ 53 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز الثالث بـ 41 نقطة.