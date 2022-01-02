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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تدين محاولات مليشيا الحوثي استهداف المنطقة الجنوبية في السعودية

استهداف الحوثي
استهداف الحوثي

أعلنت الكويت، عن إدانتها واستنكارها استمرار محاولات مليشيا الحوثي استهداف المنطقة الجنوبية في السعودية بطائرات مسيرة.

 

وكان أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الأحد، عن تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء، مؤكدا تدمير مخازن للطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري.

 

وحسب قناة "العربية"، قالت قيادة التحالف إنه تم تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة للتهديدات.

 

وأضافت أن قوات التحالف دمرت 4 مخازن للطائرات المسيّرة ومنصات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري، لافتة إلى اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

 

وأكدت قيادة التحالف أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

 

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن أمس السبت، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

 

وقال التحالف بقيادة السعودية: "رصدنا مصادر تهديد الطائرات المسيّرة من داخل العاصمة صنعاء".

 

وأضاف التحالف العربي أنه "استجابةً للتهديد نجري مراقبة استخباراتية وتحضير عملياتي لضربات جوية".

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