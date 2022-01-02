تارت اللحم بالبشاميل من الأكلات الشتوية اللذيذة التي يميل الكثير من الأشخاص إلى تناولها، ويمكن إضافة مجموعة من الخضراوات الصحية بجانب اللحم.
وإليك طريقة تحضير تارت اللحم بالبشاميل بالخطوات:
مقادير تارت اللحم بالبشاميل
عجينة ميلفيه
ثوم
لحمة مفرومة
بصل
أعشاب
مرقة
فلفل الوان
جبنة مبشورة
البشاميل
دقيق
لبن
زبدة
طريقة تحضير تارت اللحم بالبشاميل
* * يوضع ثوم وبصل مفروم مع زيت في طاسة حتى يحمر الخليط مع مكعب مرقة.
* * يضاف اللحم المفروم ويقلب حتى يصبح بنيا.
* * تضاف الأعشاب بعد فرمها ثم يضاف الفلفل الألوان المقطع قطع صغيرة للحصول على الحشو.
* * تفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق باستخدام نشابة ثم توضع العجينة في صينية ويوضع فيها الحشو المعد سابقا مع جبنة مبشورة.
طريقة تحضير البشاميل:
* * يشوح الدقيق في حلة بها زبدة على النار وتقلب.
* * يضاف إليه اللبن مع التقليب المستمر باستخدام مضرب سلك يدوي حتى يذوب الدقيق واستمري في الخلط حتى يثقل.
* * يوضع على العجينة مع جبنة مبشورة على الوجه وتدخل فرن ساخن حتى تمام النضج ثم يقدم تارت اللحم بالبشاميل.