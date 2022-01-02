تارت اللحم بالبشاميل من الأكلات الشتوية اللذيذة التي يميل الكثير من الأشخاص إلى تناولها، ويمكن إضافة مجموعة من الخضراوات الصحية بجانب اللحم.

وإليك طريقة تحضير تارت اللحم بالبشاميل بالخطوات:

مقادير تارت اللحم بالبشاميل

عجينة ميلفيه

ثوم

لحمة مفرومة

بصل

أعشاب

مرقة

فلفل الوان

جبنة مبشورة

البشاميل

دقيق

لبن

زبدة

طريقة تحضير تارت اللحم بالبشاميل

* * يوضع ثوم وبصل مفروم مع زيت في طاسة حتى يحمر الخليط مع مكعب مرقة.

* * يضاف اللحم المفروم ويقلب حتى يصبح بنيا.

* * تضاف الأعشاب بعد فرمها ثم يضاف الفلفل الألوان المقطع قطع صغيرة للحصول على الحشو.

* * تفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق باستخدام نشابة ثم توضع العجينة في صينية ويوضع فيها الحشو المعد سابقا مع جبنة مبشورة.

طريقة تحضير البشاميل:

* * يشوح الدقيق في حلة بها زبدة على النار وتقلب.

* * يضاف إليه اللبن مع التقليب المستمر باستخدام مضرب سلك يدوي حتى يذوب الدقيق واستمري في الخلط حتى يثقل.

* * يوضع على العجينة مع جبنة مبشورة على الوجه وتدخل فرن ساخن حتى تمام النضج ثم يقدم تارت اللحم بالبشاميل.