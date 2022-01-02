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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير تارت اللحم بالبشاميل

تارت اللحم
تارت اللحم

تارت اللحم بالبشاميل من الأكلات الشتوية اللذيذة التي يميل الكثير من الأشخاص إلى تناولها، ويمكن إضافة مجموعة من الخضراوات الصحية بجانب اللحم.

 

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وإليك طريقة تحضير تارت اللحم بالبشاميل بالخطوات:

مقادير تارت اللحم بالبشاميل

عجينة ميلفيه 

ثوم 

لحمة مفرومة 

بصل 

أعشاب 

مرقة 

فلفل الوان 

جبنة مبشورة 

البشاميل

دقيق 

لبن 

زبدة

طريقة تحضير تارت اللحم بالبشاميل

* * يوضع ثوم وبصل مفروم مع زيت في طاسة حتى يحمر الخليط مع مكعب مرقة.

* * يضاف اللحم المفروم ويقلب حتى يصبح بنيا.

* * تضاف الأعشاب بعد فرمها ثم يضاف الفلفل الألوان المقطع قطع صغيرة للحصول على الحشو.

* * تفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق باستخدام نشابة ثم توضع العجينة في صينية ويوضع فيها الحشو المعد سابقا مع جبنة مبشورة.

طريقة تحضير البشاميل:

* * يشوح الدقيق في حلة بها زبدة على النار وتقلب.

* * يضاف إليه اللبن مع التقليب المستمر باستخدام مضرب سلك يدوي حتى يذوب الدقيق واستمري في الخلط حتى يثقل.

* * يوضع على العجينة مع جبنة مبشورة على الوجه وتدخل فرن ساخن حتى تمام النضج ثم يقدم تارت اللحم بالبشاميل.

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