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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تخسر 1.2 مليار جنيه في أولى جلسات العام الجديد

أرشيفية
أرشيفية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات اليوم الأحد بداية جلسات الأسبوع أولى جلسات عام 2022، وسط تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 1.2 مليار جنيه عند مستوى 764.353 مليار جنيه.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة، بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 11909 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2108 نقطة.

 

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان"، بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 14131 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 4693 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 2243 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 3288 نقطة.

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