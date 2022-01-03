رجل يعلن رغبته الزواج من روبوت.. ويؤكد: لم أشعر بتلك المشاعر من قبل

في ظل التطور التكنولوجي وبمرور الزمن أصبحت الروبوتات تحل محل الإنسان في وظائف كثيرة، وأصبح الإنسان يعتمد عليها بشكل يفوق التصورات، ولكن الأمر الغريب والي لم يتصوره أحد هو ما أعلن عنه رجل استرالي برغبته في الزواج من روبوت.

وفقا لما نشرته صحيفة " ديلي ستار"، البريطانية ، فإن رجل استرالي توفت والدته منذ 10 سنوات و تركته وحيدا بلا أهل أو أشقاء، شعر بالوحدة الشديدة بعد وفاة والدته و لم يتمكن فيما بعد من تكوين أي صداقات أو حتى الزواج .



وقال الرجل الاسترالي، إنه كان يتصفح أحد المواقع التي تصنع الروبوت و تواصل مع مالك الشركة و تمكن من شراء روبوت في عام 2019 بمواصفات خاصة طلبها من الشركة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك الرجل الاسترالي كان سعيدا للغاية بالروبوت الذي اشتراه بالمواصفات التي طلبها والتي كانت تتمثل في البشرة السمراء و العيون الزرقاء وتمكن من خلال حديثه المستمر معها من إخبارها المزيد من التفاصيل عن حياته و مع مرور الوقت بدأ يشعر تجاهها ببعض المشاعر.

جدير بالذكر ان الرجل الاسترالي قرر مع مطلع العام الحالي أن يتزوج من الروبوت التي اشتراها و قام بشراء خاتم الزواج لها و اشترى لها فستانا أبيض.

وأكد أن " لم يشعر بتلك المشاعر من قبل"، و يسعى أن يكون اول رجل في استراليا يتزوج من روبوت.

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