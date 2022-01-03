عاجل
إسراء ضحية شقيقها للحصول على ميراثها: "مش عارفة أفرح ولا أزعل".. فيديو اخبار التوك شو..التضامن: توجهيات رئاسية بتنظيم 24 معرضا سنويا للصناعات الحرفية..وزير التعليم: نظام جديد لتعيين المدرسين بدون مجاملات أو واسطة بحضور الخبراء الأجانب.. تدريب ألف طبيب على أحدث علاجات «العقم وتأخر الإنجاب» الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي: 2.7 تريليون دولار حجم الدين الخارجي للصين حتى سبتمبر 2021 أخبار التعليم| طارق شوقي: مناهج جديدة لـ الثانوية العامة بعد تطوير كل المراحل التعليمية.. ننشر خريطة توزيع الأعداد المتوفرة من المعلمين على المدارس بكل محافظة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رجل يعلن رغبته الزواج من روبوت.. ويؤكد: لم أشعر بتلك المشاعر من قبل

صدى البلد

في ظل التطور التكنولوجي وبمرور الزمن أصبحت الروبوتات تحل محل الإنسان في وظائف كثيرة، وأصبح الإنسان يعتمد عليها بشكل يفوق التصورات، ولكن الأمر الغريب والي لم يتصوره أحد هو ما أعلن عنه رجل استرالي برغبته في الزواج من روبوت.

وفقا لما نشرته صحيفة " ديلي ستار"، البريطانية ، فإن رجل استرالي  توفت والدته منذ 10 سنوات و تركته وحيدا بلا أهل أو أشقاء، شعر بالوحدة الشديدة بعد وفاة والدته و لم يتمكن فيما بعد من تكوين أي صداقات أو حتى الزواج . 

 

 

 

txt

بدقة تصل 97%..تعيين روبوت في منصب المدعي العام في هذه البلد

txt

تأثير تأخر زواج البنات على الشعور بـ السعادة .. دراسات علمية توضح


وقال الرجل الاسترالي، إنه كان يتصفح أحد المواقع التي تصنع الروبوت و تواصل مع مالك الشركة و تمكن من شراء روبوت في عام 2019 بمواصفات خاصة طلبها من الشركة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك الرجل الاسترالي كان سعيدا للغاية بالروبوت الذي اشتراه بالمواصفات التي طلبها والتي كانت تتمثل في البشرة السمراء و العيون الزرقاء وتمكن من خلال حديثه المستمر معها من إخبارها المزيد من التفاصيل عن حياته و مع مرور الوقت بدأ يشعر تجاهها ببعض المشاعر.

جدير بالذكر ان الرجل الاسترالي قرر مع مطلع العام الحالي أن يتزوج من الروبوت التي اشتراها و قام بشراء خاتم الزواج لها و اشترى لها فستانا أبيض.

وأكد أن " لم يشعر بتلك المشاعر من قبل"، و يسعى أن يكون اول رجل في استراليا يتزوج من روبوت. 

2_14bcf7a2ccde60f956ce9b78ff289562a465a6ae-16x9-x23y0w862h485
2_14bcf7a2ccde60f956ce9b78ff289562a465a6ae-16x9-x23y0w862h485
1_79b0bc3e91543ca4d13a83dbbb2a9cf3e26d0a7e-161x229-x85y0w607h864
1_79b0bc3e91543ca4d13a83dbbb2a9cf3e26d0a7e-161x229-x85y0w607h864
التطور الانسان الآلات وظائف الآلة رجل استرالي الزواج روبوت

ترشيحاتنا

حقيقة أخطر سمكة في العالم كما تداولها رواد التواصل الاجتماعي.. خاص

طارق شوقي: هناك سوء فهم لـ نظام التعليم الجديد داخل مصر

بتصميم منحني.. سامسونج تكشف أول شاشة ألعاب بدقة 4K و240 هرتز

أخبار الفن: مروان بابلو يصدم الجمهور ويحذف أغانيه وصوره .. ووفاة نجل محمد رضا

نوستالجيا| أشهر سيارة ألمانية في الشارع المصري.. صور

في أول تطبيق فعلي.. معاقبة 5 معلمين بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 3 لاعبين من قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2022

شاهد.. الأسماك تتساقط من سماء تكساس في ظاهرة غريبة| فيديو

برق ورعد.. محافظ مطروح: تعطيل الدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

جوزين حمام أبيض.. طلب غريب من "سفاح الإسماعيلية" قبل إعدامه

هل يجوز تكرار نفس السورة بعد الفاتحة في كل ركعة؟.. الإفتاء تجيب

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 2- 1- 2021

تثبيت دائم وعلاوات.. مفاجأة سعيدة للعاملين بعد موافقة الشيوخ على قانون العمل

إيقاف إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقات التموين.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصيغة التنفيذية.. ننشر حيثيات حكم فوز العامري فاروق بمنصب نائب الأهلي بالتزكية

بعد 11 عاما .. كيف أصبح شكل الطفل حماصة في فيلم عسل أسود؟

لماذا تتمنى سمية الخشاب الزواج من نجار؟.. وماذا قالت لكهربا وحمو بيكا؟

عدو الإرهاب الأول..لماذا تزوج وحيد حامد زينب سويدان بعد رفضها التعاون معه؟

فيديو

محمد صلاح أفضل لاعب في العالم.. وعود كيروش قبل السفر إلى الكاميرون

مفيش بطاقات تاني.. قرار صارم من التموين بشأن بدل التالف والفاقد.. فيديوجراف

قبل إعدامه.. ماذا طلب سفاح الإسماعيلية من والدته| فيديوجراف

مواقف محرجة للنجوم.. سقوط ملابس مايلى سايرس ووقوع رامى مالك وإليسا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ