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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| احذر الرد على هذا النوع من الرسائل على واتساب.. شاومي تتحدى نفسها بهاتف جديد بقدرات تصويرية مميزة

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

iQOO U5 متطور ورخيص الثمن.. فيفو تكشف عن هاتف أندرويد بسعر اقتصادي

 

كشفت العلامة التجارية iQOO، التابعة لـ شركة فيفو الصينية، في أواخر شهر ديسمبر الماضي، عن هاتف ذكي مميز يسمى iQOO U5، واليوم بدأت الشركة بطرح الهاتف الاقتصادي للبيع في السوق الصيني بعد أيام قليلة من الإعلان عنه رسميا.

 

تيليجرام يطلق ميزة تفاعلية مهمة تنافس واتساب

أعلن تطبيق تيليجرام Telegram، عن التحديث الثاني عشر وآخر تحديث للعام الماضي، والذي كشف عن عدد من الميزات المذهلة، تتضمن ميزة ردود الفعل، والقدرة على إضافة نص مخفي، والترجمة التلقائية للرسائل، بالإضافة إلى رموز QR التي تم تكوين التصميم لها.

 

"اسف من انت".. احذر من الرد على رسائل واتساب "الودية"

تواصل خدمة  واتساب WhatsApp، في تحذير مستخدميها من عمليات الاحتيال التي من المحتمل أن يواجهونها في حياتهم اليومية عند استخدام التطبيق.

 

جهاز المهام الصعبة والظروف القاسية.. موتورولا تطلق هاتف متين ببطارية كبيرة

أطلقت شركة موتورولا Motorola، هاتفها الذكي المتين المعروف باسم Defy في السوق الأوروبية خلال شهر يونيو من عام 2021، والذي انطلق بمميزات رائعة وقوية من بينها طبقة الحماية من نوعGorilla Glass Victus.

 

لهذا السبب.. شاومي وأوبو يواجهان غرامة مالية بـ134 مليون دولار في الهند

تواجه شركتا تصنيع الهواتف الذكية الصينية شاومي Xiaomi و أوبو Oppo، غرامة مالية محتملة بما يعادل 134 مليون دولار، لانتهاكهم القانون الهندي المتعلق بعدم الكشف عن معاملات الأطراف ذات الصلة أو ما يعرف بالتهرب الضريبي.

 

قاتل الفلاجشيب.. شاومي تتحدى نفسها بهاتف جديد بقدرات تصويرية مميزة

أطلقت شركة شاومي الصينية، سلسلة هواتفها الرائدة Xiaomi 12 في الصين قبل أيام قليلة، وتضمنت التشكيلة ثلاثة إصدارات جديدة هي Xiaomi 12 وXiaomi 12X وXiaomi 12 Pro.

 

كيفية إنشاء دردشة جماعية على سناب شات لهواتف أندرويد وآيفون

إذا كنت ترغب في الدردشة مع عدة أشخاص في وقت واحد على موقع سناب شات Snapchat، يمكنك بسهولة إنشاء دردشة جماعية وإضافة إليها كل الأشخاص الذين تريد التراسل معهم، وإجراء مناقشات جماعية ومشاركة قصصك مع الجميع.

 

ريلمي تطورا هاتفا بتقنية 5G.. توقعات بقرب إطلاق Realme 9 Pro
 

من المتوقع أن تطلق شركة ريلمي Realme، أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية على مستوى العالم تحت اسم سلسلة Realme 9 وذلك في أوائل الربع الأول من عام 2022.

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا التكنولوجيا سناب شات موتورولا شاومي

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