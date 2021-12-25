ريلمي تطلق الإعلان التشويقي للعملاق GT 2 Pro Master Edition | صور

أطلقت شركة ريلمى الصينية الإعلان التشويقى الرسمى لهاتفها العملاق القادم GT 2 Pro Master Edition حيث يتميز الهاتف بتصميم أنيق للغاية مع حواف رفيعة ، بالإضافة إلى ثقب صغير في أعلى الشاشة.

وتُظهر صورهاتف Realme GT 2 GT 2 Pro Master Edition، احتوائه على فتحة للشحن من نوع USB-C في الجزء السفلي، ومحاطا بفتحة بطاقة SIM، وميكروفون، ومكبر صوت، بحسب موقع GSMArena ، كما يعتبر هاتف رائد مخصص للشباب.



وسيأتى هاتف ريلمى GT 2 Pro Master Edition على شاشة مسطحة من نوع AMOLED ، بقياس 6.7 بوصة، وجودة + WQHD مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع طبقة حماية قوية للشاشة.

هاتف ريلمي GT 2 Pro Master Edition



وسيقدم هاتف ريلمي GT 2 Pro Master Edition كاميرا خلفية ثلاثية بتصميم بارز ، ستكون الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، مع كاميرا بزاوية عريضة دقة 50 ميجا بيكسل، وكاميرا خلفية مقربة دقة 8 ميجا بيكسل، مع كاميرا أمامية لتصوير السيلفى ودعم مكالمات الفيديو بدقة 32 ميجا بيكسل.

هاتف ريلمي GT 2 Pro Master Edition

هاتف ريلمي GT 2 Pro Master Edition

وسيحتوى هاتف ريلمي GT 2 Pro Master Edition على بطارية بسعة كبيرة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع السلكى بقوة 125 واط، واللاسلكي بقوة 65 واط ، مع نظام لشتغيل أندرويد 12 الأحدث من شركة جوجل، وواجهة المستخدم للسوفت وير Realme UI 3.0 .