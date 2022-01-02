تربية عين شمس تستضيف اجتماع لجنة قطاع الدراسات التربوية

استضافت كلية التربية بجامعة عين شمس اجتماع لجنة قطاع الدراسات التربوية وذلك في إطار الشراكة بين كليات التربية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ؛ بحضور ا. د طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ا. د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ا. د محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ا. د حازم راشد عميد كلية التربية والسادة عمداء كليات التربية بالجامعات المصرية وأعضاء لجنة القطاع.



وأوضح ا. د طارق شوقي أن تطوير التعليم بدأ عام 2017 ، حيث تم بناء إطار عام للمناهج في مرحلة رياض الأطفال مع شركاء من داخل وخارج مصر حيث تم الاهتمام بالمستويات العالمية، مؤكدا أن كليات التربية شريك اساسي مضيفا انه لابد ان تقوم كليات التربية بإعداد جيل جديد من المعلمين أصحاب فكر جديد ومتطور وضخ دماء جديدة، لافتا الي ان المسئولية تجاه

24 مليون و700 الف طالب كبيرة جدا.

كما اوضح ا. د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ان كلية التربية لها مكانتها الخاصة داخل الجامعة النابعة من تاريخها الطويل وما قدمته وتقدمه من عطاء مستمر، مشيرا ان جميع كليات التربية عليها مسئولية كبيرة ودور خاص مع وزارة التربية والتعليم في المرحلة القادمة من اجل مستقبل افضل لابنائنا ومصر..

واكد ا. د محمد لطيف امين المجلس الأعلى للجامعات ان لجنة قطاع التربية والتعليم تعد من اهم اللجان فهي من تقوم بتعليم كافة طلاب الجامعات مستقبلا

واعداد جيل جديد ، مشيرا الي أهمية توسيع التعاون من اجل اعداد اجيال قادرة علي قيادة قاطرة المستقبل.