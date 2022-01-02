إبراهيم محلب يقدم العزاء فى جابر عصفور.. صور

حرص إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري السابق ، على تقديم واجب العزاء فى جابر عصفور , وزير الثقافة الأسبق، فى الحامدية الشاذلية بالمهندسين .

يذكر أن وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم و جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، حضرا عزاء الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق .

ولد الدكتور جابر عصفور في 25 مارس 1944، وتخرج في قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، حصل على درجة الدكتور راه عام 1973 ، نال العديد من الجوائز، أبرزها جائزة أفضل كتاب للدراسة النقدية من وزارة الثقافة المصرية عام 1984، وجائزة أفضل كتاب في الدراسات الإنسانية من معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1995 ، كما منحه رئيس جمهورية تونس الوسام الثقافي التونسي في أكتوبر كما حصل على جائزة النيل في 2019، وهي أعلى جوائز الدولة المصرية قيمة ، شغل منصب مدير المركز القومى للترجمة - أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ثم وزيرا للثقافة هذا الى جانب عضويته للعديد من الجمعيات الأدبية .

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