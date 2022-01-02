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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائيات الأمم الأفريقية

منتخب مصر يؤدي تدريبه مع انطلاق معسكره المغلق

منتخب مصر
منتخب مصر

أدى اليوم منتخب مصر تدريبه الأول مع انطلاق معسكره المغلق استعدادا للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية
أقيم المران بالملعب الرئيسي لستاد القاهرة بمشاركة 19 لاعبا بالإضافة إلى عمرو السولية الذي أدى تدريبات علاجية.
ومن المقرر أن يؤدي الفريق تدريباته غدا في الحادية عشر  صباحًا بالملعب الرئيسي لستاد القاهرة ، حيث سيسمح لوسائل الإعلام بمتابعة ربع الساعة الأولى ، ويسبق المران بربع ساعة لقاءات صحفية مع نجوم الفريق تبدأ في الحادية عشر إلا ربعا.

واستقر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على استبعاد 3 لاعبين من قائمة المنتخب قبل السفر إلى الكاميرون لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية “ الكان ” .

وكان كيروش أعلن قبل عدة أيام ماضية ، قائمة منتخب مصر لخوض منافسات الكان والتي ضمت 25 لاعبا وهم حراس المرمى: محمد الشناوي -  محمد أبو جبل -  محمد صبحي - محمود جاد.

خط الدفاع: أكرم توفيق -  عمر كمال -  أحمد حجازي -  محمود حمدي "الونش"-  أيمن أشرف -  أحمد فتوح -  محمد عبد المنعم -  محمود علاء.

الوسط: عمرو السولية -  حمدي فتحي -  إمام عاشور - عبد الله السعيد - محمد النني -  أحمد سيد "زيزو" -  مهند لاشين.

خط الهجوم: عمر مرموش - محمد شريف - مصطفى محمد - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه" - رمضان صبحي بالإضافة إلى ضم 3 لاعبين وهم مروان حمدي وإبراهيم عادل ومحمد حمدي .

وقرر كيروش بشكل نهائي استبعاد 3 لاعبين من قائمة منتخب مصر المسافرة إلى الكاميرون ، واستقر المدير الفني على تأجيل إعلان الثلاثة المستبعدين حتى اللحظات الأخيرة قبل السفر تحسبا لحدوث أى ظروف غير طبيعية .

 

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