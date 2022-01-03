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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير اقتصادي يحذر من الاستثمار في البتكوين خلال 2022 لهذه الاسباب

عملة البتكوين
عملة البتكوين

قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية إن افضل استثمار لمدخراتك فى هذه الفترة المقبلة سيكون الاستثمار في العقار أو الذهب أو يكون مشروع منتج لأن اى مشروع منتج جيد جداً للاستثمار خلال العام المقبل.

الاستثمار فى الذهب

أضاف محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"أن ميزة الذهب أنه يحفظ قيمة المدخرات كما أنه سهل التسييل من خلال البيع، والعقار أيضاً وسيلة جيدة للاستثمار ولكنه صعب في تسييله إلى حد ما ولكن كلاهما ملاذات امنة لحفظ قيمة المدخرات.

وحذر محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية من الاستثمار فى البتكوين مؤكداً أنه أسرع طريق لخسارة أموالك فهو استثمار عالى المخاطر لا ينصح بوضع مدخراتك فيه وعلى الحكومة دور كبير فى التحذير والتنبيه ورفع الوعى تجاه الاستثمار فى تلك الأوعية الغير أمنة.

وأوضح محمد عبد الوهاب أن البتكوين ليس له صاحب أو مصدر ويمكن أن يخضع لكافة نظريات المؤمرة فحتى الأن لا نعلم من وراء البتكوين وهدفه من جمع أموال العالم في عملة وهمية ليس لها أصل ثابت او مكان تستطيع الحصول من خلاله عليها ، وبالتالى هى سلعة مضاربية موجودة سحبت جزء كبير من أموال الأسواق العالمية، والتساؤل هو هل إذا وصلت لـ 21 مليون هل سيتوقف تعدينها فعلا أم كانت مجرد وسيلة جذب للناس وهل يمكن اختراقها وتدمير تلك المنظومة كل ذلك يدفعنا للتحذير منها.

الاستثمار الذهب العقار البتكوين الوحدة الاقتصادية

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