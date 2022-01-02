ميدو: رزاق سيسيه ورقة ضغط على بن شرقي في الزمالك

علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق على جلسة رئيس نادي الزمالك الحالي مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وكذلك الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أتفق مع مرتضى منصور بأنه كان يجب أن يتواجد مع كارتيرون معاونون مصريون، وقوف مدحت عبد الهادي بجانب كارتيرون في المباراة الماضية، كان نقطة فارقة مدحت يعلم كيفية توصيل المعلومة للاعبين أثناء المباراة وهذا لا يقلل من دور كارتيرون".



أضاف: "أمير مرتضى وجوده هام في الزمالك، وأكرر مرة أخرى، لابد من وجود مدير كرة في الزمالك من أجل التنسيق بين الإدارة والجهاز الفني، والزمالك يحتاج بالفعل إلى وجود مدير كرة فهو حلقة الوصل بين الإدارة والجهاز الفني".



وتابع: "كارتيرون يسير مع الزمالك بالقانون بحذافيره، بسبب البند المتواجد في عقده بحقه في فسخ تعاقده حال تأخر الراتب ولذلك كارتيرون يرسل إنذارات للزمالك بداية من يوم 1 لأن المدرب عانى في وقت سابق من أزمة تأخر المستحقات خلال فترة وجوده في الزمالك".



وأشار: "رزاق سيسيه ورقة ضغط جيدة لتجديد عقد بن شرقي مع الزمالك خاصة أن رزاق يجيد اللعب في مركز بن شرقي كجناح هجومي، لذلك وجود رزاق سيسيه وتجديد عقده يعد أمرا هاما للغاية".



واصل: "بن شرقي كان لديه تجاربا كثيرة، كان جيدا في المغرب مع الوداد، ولكن لم يلمع نجمه سوى في الزمالك الذي منح له التواجد في منتخب المغرب بسهولة وليس أمرا سهلا أن تنضم لمنتخب المغرب، أكبر دليل فرجاني ساسي، خسر شعبية الزمالك بجماهيره العريقة، الأموال مهمة ولكن هناك أشياء أخرى أهم، أن تكون دائما تحت الضوء ولك شعبية، لن تجد ذلك في أي ناد، وأتمنى أن النماذج السابقة تكون رسالة هامة لبن شرقي لتجديد عقده مع الزمالك".



وختم حديثه قائلا: "على الزمالك أن يجدد عقد أوناجم فاللاعب مستواه مختلف وأدائه الفني مختلف وهام خاصة خلال الفترة الأخيرة، ودعم رئيس الزمالك لطارق حامد في هذا التوقيت دعما مطلوبا، وكان هاما أن يطمئن جمهور الزمالك على علاقة رئيس الزمالك بكارتيرون".