جراحة ناجحة لاستئصال ورم بالحبل الشوكى قي الإسماعيلية



تمكن فريق طبي المتميز لجراحات المخ والأعصاب بمستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات المتخصصة، من استئصال ورم بالحبل الشوكي لمسنة بنجاح، حيث كانت المنتفعة تعاني من آلام بالظهر وتنميل بالطرفين السفليين، وعليه تقرر إجراء جراحة لها بعد عمل الفحوصات الطبية التي أظهرت وجود ورم بالحبل الشوكي.

فيما تعد هذه الجراحة من أصعب وأدق الجراحات في تخصص المخ والأعصاب، وقد تم إجراؤها على يد أمهر الأطباء بمستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات المتخصصة بالإسماعيلية.

ضم الفريق الطبي كلا من الدكتور محمد عباس _ استشاري جراحة المخ والأعصاب، الدكتور شريف الخطيب، استشاري جراحة المخ والأعصاب، عمرو العراقى _ أخصائي جراحة المخ والأعصاب، مدحت لمعي _ استشاري التخدير، إسلام جمال _ استشاري التخدير، بمعاونة فريق التمريض المتميز الذي شمل كلا من أسماء محمد، إيمان السيد.