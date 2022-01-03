في حب رسول الله.. 3 مواهب شابة ينشرون المديح في بني سويف

نجح مجموعة من صغار الشباب من حاملي كتاب الله في محافظة بني سويف، فى نشر ثقافة حفظ القرآن، وتعلم اللغة العربية وأداء التواشيح وقصائد المديح النبوية وأشعار حب الوطن للأطفال والشباب من الأولاد والبنات من جيلهم .

محمد عادل ابن قرية بليفيا وعبدالله نجم الدين محمد احمد ابن قرية إهوة وعبدالله محمد ابن قرية بني عفان مركز بني سويف وجميعهم بالصف الأول الثانوي الأزهري.

شباب سويفي حملوا علي عاتقهم نشر وعي الإنشاد الديني في كل المحافل والمؤتمرات في المحافظة هم وغيرهم من الشباب مثل ملك عادل الموهبة المعجزة ذات الصوت العذب والتي تمتلك موهبة في صوتها لايمتلكها كثير من المشاهير علي الساحة والتي حصلت علي المركز الأول في مسابقة الانشاد علي مستوي المحافظة وإدارة ومنطقة بني سويف الأزهرية وتم تصعيدها للتصفية علي مستوي الجمهورية .

"صدي البلد" ألتقي والشباب الثلاثة في البداية قال محمد عادل والدي يشجعني علي الانشاد ولا يتوانى في تقديم الخدمة والمعونة لي خاصة وانه يعترف بموهبتي ولا يالوا جهدا في تقديم المعونة لي سواء المادية أو المعنوية.

وقال بدأ تعلقي بالإنشاد الديني منذ كان عمري 9 سنوات، حيث كان والدي يصطحبني معه إلي ساحة الذكر لاستمتع بتلك الأصوات الجميلة التي تحيي التراث، وقتها تعلمت الإنشاد وبدأ حبي وتعلقي يزيد بجانب حفظي القرآن الكريم ، وبدأت في الذهاب معه إلي جميع حلقات الذكر .

ويقول محمد عبدالله من قرية بني عفان مركز بني سويف، حفظي للقران الكريم زاد من موهبتي في الإنشاد وتطورت بشكل كبير حتي أعجب بأدائي معلمي المدرسة الابتدائية التي كنت التحق بها، وكنت دائم الإنشاد كل يوم في الإذاعة المدرسية للطابور الصباحي، ثم شاركت بعد ذلك في عدة مسابقات عن طريق المنطقة الأزهرية وحصلت علي المراكز الاولي وتم تكريمي أكثر من مرة .

وأضاف قضيت فترات الدراسة حتي المرحلة الثانوية في تنظيم وقتي ما بين تلاوة القرآن والإنشاد وما بين مذاكرتي، حتي اكتشفتني معلمي سعاد رجب جزاها الله كل خير وعرفتني علي أصدقائي هؤلاء.

فيما قال محمد عبدالله ممن قرية اهوة وأضاف إنه حفظ القرآن الكريم ويقوم حاليا بالمشاركة في الكثير من المسابقات الخاصة أيضا بالتلاوة، كما يقوم بقراءة القران في افتتاح المؤتمرات والحفلات ويحب الانشاد الديني ومدح الرسول داخل القرية وخارجها نظرا لصوته العزب .

واختتم حديثة قائلا " أسعي من خلال الإنشاد إلى تقديم توعية للشباب وتقديم الدين والعلم والتراث الإسلامي عن طريق الانشاد ". وانهم جميعا يسعون الي تطبيق أخلاق حافظ القرآن الكريم، وتتمثل فى أن تكون رسالته شفيعا له فى الدنيا والآخرة، وأن يقوموا على قدر ما يستطيعون نشر ثقافة الإنشاد الديني والمديح بين شباب جيلهم .

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