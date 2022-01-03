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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيروش يهدد لاعبي الأهلي بالاستبعاد من كأس الأمم الأفريقية.. تفاصيل

كيروش
كيروش

كشف الإعلامي محمد شبانة أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني عقد جلسة مع لاعبي الأهلي قبل انطلاق معسكر الفراعنة أمس الأحد، طالبهم فيها بالتركيز مع المنتخب ونسيان أزمة مشاركتهم مع الأهلي في مونديال الأندية.


وقال محمد شبانة في برنامجه "بوكس تو بوكس"، المذاع على فضائية ETC، اليوم الأحد: "هدد كيروش أي لاعب يتحدث عن مونديال الأندية أو ينشغل بالبطولة وهو في معسكر المنتخب بالاستبعاد النهائي من المشاركة في أمم إفريقيا".


ورفض المدرب البرتغالي الإجابة على سؤال هل يفرط المنتخب فى لاعبي الأهلي حال تأهل المنتخب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا.

 وقال كيروش فى المؤتمر الصحفي: "لماذا يضع فيفا منافستين فى نفس الوقت، لا أرى ذلك فى تاريخي منذ 40 عاما كمدرب.. وأوجه نفس السؤال لمن اتخذ هذا القرار، كان ممكن إقامة المونديال فى ديسمبر أثناء توقف أوروبا.. لا أستطيع الرد ولا أعرف إجابة للسؤال"

كارلوس كيروش لاعبي الأهلي مونديال الأندية أمم أفريقيا فيفا

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