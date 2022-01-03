أعظم إنسان.. أحمد حلمي يوجه رسالة لـ حسام "بوجي".. شاهد

وجه الفنان أحمد حلمي رسالة إلي حسام الدين حسين، الشهير بـ حسام بوجي، الذي تعرض للتنمر من قبل جيرانه والمارة في الشوارع.

ونشر أحمد حلمي صورة لـ حسام “بوجي”، عبر خاصيه الأستوري بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق أحمد حلمي علي الصورة، كاتبًا: “اللي يحبه ربه بيحبب فيه خلقه.. واديك شفت الناس بيحبوك ازاي.. اوعي في يوم تعمل حساب لناس مش تمام.. يا بوجي يا أعظم إنسان”.

جدير بالذكر انه كشف حسام الدين حسين، الشهير بحسام بوجي، الذي تعرض للتنمر من قبل جيرانه والمارة في الشوارع، تفاصيل لقائه بالفنان أحمد العوضي، قائلاً: "إنسان محترم جدَا، وأبن بلد جدا، ويعلم ربنا الدعوات اللي بياخدوها مني، ربنا يكرمه، ويحقق كل اللي بيتنماه، إن شاء الله اللي جاي خير".

وتابع "حسام"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن ما تعرض له من تنمر كان يضايقه بصورة كبيرة، معقبًا: "الحمد لله دلوقتي أحسن، والفكر بدأ يتغير".





ولفت إلى أنه كان يقوم بإعداد بعض الفيديوهات على برنامج "اليتك توك"، فكان البعض يقوم بالسخرية من شكله، على التعليقات، فقام بوقف إعداد هذه الفيديوهات، فقامت الكثير من المواقع بالتصوير معه.