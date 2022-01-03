عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أعظم إنسان.. أحمد حلمي يوجه رسالة لـ حسام "بوجي".. شاهد

حسام بوجي
حسام "بوجي"

وجه الفنان أحمد حلمي رسالة إلي حسام الدين حسين، الشهير بـ حسام بوجي، الذي تعرض للتنمر من قبل جيرانه والمارة في الشوارع.

ونشر أحمد حلمي صورة لـ حسام “بوجي”، عبر خاصيه الأستوري بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق أحمد حلمي علي الصورة، كاتبًا: “اللي يحبه ربه بيحبب فيه خلقه.. واديك شفت الناس بيحبوك ازاي.. اوعي في يوم تعمل حساب لناس مش تمام.. يا بوجي يا أعظم إنسان”.

 

حسام بوجي عن لقائه الفنان أحمد العوضي: شخصية محترمة وابن بلد

عمر كمال يدعم حسام بوجي بفيديو لهما عبر "إنستجرام"

 

جدير بالذكر انه كشف حسام الدين حسين، الشهير بحسام بوجي، الذي تعرض للتنمر من قبل جيرانه والمارة في الشوارع، تفاصيل لقائه بالفنان أحمد العوضي،  قائلاً: "إنسان محترم جدَا، وأبن بلد جدا، ويعلم ربنا الدعوات اللي بياخدوها مني، ربنا يكرمه، ويحقق كل اللي بيتنماه، إن شاء الله اللي جاي خير".

 

وتابع "حسام"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن ما تعرض له من تنمر كان يضايقه بصورة كبيرة، معقبًا: "الحمد لله دلوقتي أحسن، والفكر بدأ يتغير".



ولفت إلى أنه كان يقوم بإعداد بعض الفيديوهات على برنامج "اليتك توك"، فكان البعض يقوم بالسخرية من شكله،  على التعليقات، فقام بوقف إعداد هذه الفيديوهات، فقامت الكثير من المواقع بالتصوير معه.

 

الفنان أحمد حلمى أحمد حلمى حسام الدين حسين حسام بوجى بوجي

موضوعات متعلقة

بالروب.. إلهام شاهين تحتفل مع ابنة شقيقتها.. شاهد

محمد صلاح يتصدر تريند تويتر بسرعته الخيالية أمام تشيلسي

مشاهدة ممتعة.. مي كساب تروج لمسلسل "الحلم"

ألف مبروك.. أحمد عادل عبد المنعم ينشر صورا من زفاف رامي ربيعة

بجلسة تصوير جديدة.. إنجي المقدم تشوق المتابعين عبر إنستجرام

عام سعيد مليء بالأماني الطيبة.. مصطفي بكري يحتفل بالعام الجديد.. شاهد

أحمد شوبير ينعي والد معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا

الرمز الإنساني النبيل.. مصطفى بكري ينعى جابر عصفور

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من السفارة السعودية بالولايات المتحدة إلى رعاياها

عقب تصريحات أمير توفيق.. هل يضم الأهلي بن شرقي؟

إياد نصار: بنتي إيثار بتدرس سيكولوجي عشان تعالجني.. فيديو

سعر بيع وشراء الريال السعودي في مصر اليوم الاثنين 3- 1- 2022

ذكر يغفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر.. ردده عند الاستيقاظ من النوم

وائل رياض: المنتخب لا يحتاج طارق حامد.. ونثق في وصول المنتخب لكأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. الأسماك تتساقط من سماء تكساس في ظاهرة غريبة| فيديو

استبعاد 3 لاعبين من قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2022

جوزين حمام أبيض.. طلب غريب من "سفاح الإسماعيلية" قبل إعدامه

هل يجوز تكرار نفس السورة بعد الفاتحة في كل ركعة؟.. الإفتاء تجيب

برق ورعد.. محافظ مطروح: تعطيل الدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 2- 1- 2021

ضباب وأمطار.. تحذيرات من الأرصاد السعودية إلى المواطنين

أول رد من وزارة الشباب والرياضة على الحكم بقبول طعن العامري فاروق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصيغة التنفيذية.. ننشر حيثيات حكم فوز العامري فاروق بمنصب نائب الأهلي بالتزكية

بعد 11 عاما .. كيف أصبح شكل الطفل حماصة في فيلم عسل أسود؟

لماذا تتمنى سمية الخشاب الزواج من نجار؟.. وماذا قالت لكهربا وحمو بيكا؟

عدو الإرهاب الأول..لماذا تزوج وحيد حامد زينب سويدان بعد رفضها التعاون معه؟

فيديو

محمد صلاح أفضل لاعب في العالم.. وعود كيروش قبل السفر إلى الكاميرون

مفيش بطاقات تاني.. قرار صارم من التموين بشأن بدل التالف والفاقد.. فيديوجراف

قبل إعدامه.. ماذا طلب سفاح الإسماعيلية من والدته| فيديوجراف

مواقف محرجة للنجوم.. سقوط ملابس مايلى سايرس ووقوع رامى مالك وإليسا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ