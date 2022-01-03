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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ندوة عن أنشطة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بعين شمس

ندوة لدعم النشر العلمي
ندوة لدعم النشر العلمي للعلماء والباحثين المصريين

بدأت منذ قليل  ندوة لدعم النشر العلمي للعلماء والباحثين المصريين  بجامعة عين شمس فى إطار المبادرة التى أعلنها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدعم النشر العلمي للباحثين والعلماء المصريين.

 

ترأس الندوة الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، وإشراف الدكتور. ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبالتعاون مع صندوق دعم العلوم والتنمية التكنولوجية برئاسة الدكتورة. ولاء شتا الرئيس التنفيذى للصندوق وبنك المعرفة المصرية .

ندوة تعريفية عن أنشطة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالاشتراك مع الناشر Springer Nature لتغطية تكلفة النشر العلمي اعتبارا من الأول من يناير ٢٠٢٢ للمجلات المصنفة Q1,Q2 بالاضافة إلى Q3 لبعض الوقت.

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التعليم العالي تعلن تفاصيل منح دراسية في أفضل 18 جامعة صينية

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اليوم.. مؤتمر "الجوانب القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد" بكلية الحقوق جامعة عين شمس

جدير بالذكر أن المقالات العلمية محل الإتفاق يجب أن يكون الباحث الأول first author ومسئول التواصل مع المجلة 
‏Corresponding author 
يحمل الجنسية المصرية ويعمل بأحد الجامعات أو مراكز الأبحاث المصرية وله عنوان واحد فقط هو جامعته single affiliation.

تعقد الندوة التعريفية يوم الأثنين الموافق ٣ يناير بمدرج المحلاوي بكلية الطب جامعة عين شمس في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

جامعة عين شمس وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور محمود المتيني ندوة لدعم النشر العلمي

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