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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. مؤتمر "الجوانب القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد" بكلية الحقوق جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 

تنظم كلية الحقوق بجامعة عين شمس مؤتمر بعنوان " الجوانب القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد "  ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور  محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وأ.د. محمد صافى عميد كلية الحقوق ، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباح غدا الإثنين الموافق 3 يناير 2022 ،بقاعة أ.د. عبد الأحد جمال الدين بالكلية مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

 

أوضح أ.د. محمد صافى عميد الكلية ، أن المؤتمر يشارك به نخبة من المتخصصين والأساتذة وسيتم خلاله عرض عدداً من البحوث من خلال أربع جلسات ، مشيرا إلي  أن الجلسة الأولى بعنوان 'الاعتبارات الإنسانية والشرعية والاقتصادية ودورها فى الحفاظ على مقومات المجتمع من الفساد" برئاسة  أ.د. السيد عطية أستاذ الاقتصاد السياسي ، وسيتم خلالها عرض ستة أبحاث .

 

أما الجلسة الثانية فتحمل عنوان " الأجهزة الرقابية ودورها فى مجابهة الفساد " و يترأسها أ.د. رمزى الشاعر أستاذ القانون العام ، وتتضمن أيضا ستة أبحاث.

وأضاف الأستاذ الدكتور محمد صافى أن " العدالة الإجرائية والحد من ممارسة الفساد" هو عنوان الجلسة الثالثة والتي تشمل أربعة أبحاث ، ويترأس الجلسة أ.د. طه عوض غازي أستاذ ورئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه ووكيل الكلية .

 

وتأتى الجلسة الأخيرة بعنوان "  آليات مكافحة الفساد على المستوى الدولى والتشريعات المقارنة ، وتتضمن  ستة أبحاث أخري ويرأس الجلسة أ.د. محمد صافى أستاذ القانون الدولى  العام وعميد الكلية.

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