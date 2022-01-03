اليوم.. مؤتمر "الجوانب القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد" بكلية الحقوق جامعة عين شمس

تنظم كلية الحقوق بجامعة عين شمس مؤتمر بعنوان " الجوانب القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد " ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وأ.د. محمد صافى عميد كلية الحقوق ، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباح غدا الإثنين الموافق 3 يناير 2022 ،بقاعة أ.د. عبد الأحد جمال الدين بالكلية مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

أوضح أ.د. محمد صافى عميد الكلية ، أن المؤتمر يشارك به نخبة من المتخصصين والأساتذة وسيتم خلاله عرض عدداً من البحوث من خلال أربع جلسات ، مشيرا إلي أن الجلسة الأولى بعنوان 'الاعتبارات الإنسانية والشرعية والاقتصادية ودورها فى الحفاظ على مقومات المجتمع من الفساد" برئاسة أ.د. السيد عطية أستاذ الاقتصاد السياسي ، وسيتم خلالها عرض ستة أبحاث .

أما الجلسة الثانية فتحمل عنوان " الأجهزة الرقابية ودورها فى مجابهة الفساد " و يترأسها أ.د. رمزى الشاعر أستاذ القانون العام ، وتتضمن أيضا ستة أبحاث.

وأضاف الأستاذ الدكتور محمد صافى أن " العدالة الإجرائية والحد من ممارسة الفساد" هو عنوان الجلسة الثالثة والتي تشمل أربعة أبحاث ، ويترأس الجلسة أ.د. طه عوض غازي أستاذ ورئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه ووكيل الكلية .

وتأتى الجلسة الأخيرة بعنوان " آليات مكافحة الفساد على المستوى الدولى والتشريعات المقارنة ، وتتضمن ستة أبحاث أخري ويرأس الجلسة أ.د. محمد صافى أستاذ القانون الدولى العام وعميد الكلية.