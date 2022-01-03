التعليم العالي تعلن تفاصيل منح دراسية في أفضل 18 جامعة صينية

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفاد المكتب الثقافى المصرى بالصين بأن مركز تعليم اللغة والتعاون (GSP) التابع لوزارة التعليم الصينية قام بفتح باب التقدم لبرنامج دراسات الصين 2022-2023 والذى يتيح الحصول على منح دراسية فى أفضل 18 جامعة صينية للذين يتطلعون إلى إلى المشاركة فى البحوث المتعلقة بالصين فى العلوم الانسانية والاجتماعية ولديهم القدرة على إجراء البحوث باللغة الصينية.



واوضحت الإدارة أن المنح المقدمة للحصول على درجة الدكتوراه وأبحاث ما بعد الدكتوراه علمًا بأن المنح الدراسية تغطى الرسوم الدراسية ونفقات المعيشة وبدلات البحث ونفقات السفر الدولية وما إلى ذلك.

بينما موعد التقديم: 1 يناير حتى 31 مارس2022 ، وللإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:

https://admissions.xmu.edu.cn/info/1061/1844.htm

http://application.xmu.edu.cn

https://imwise.xmu.edu.cn/Admissions___Scholarships_/Admissions.htm

https://admissions.xmu.edu.cn/Admissions/Doctoral_students.htm

وذلك علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

بينما كانت قد أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منحًا للحصول على الماجستير والدكتوراه، مقدمة من الحكومة الروسية للعام الدراسى 2021-2022 فى ضوء أحكام اتفاقية التعاون الثقافى والعلمى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية.

وأوضح أن شروط التقديم للمنحة :

- أن يكون المرشح مصرى الجنسية

- أن يعمل بإحدى الجهات المدرجة فى خطة البعثات

- ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام .

- الا يتجاوز السن عن عمر 33 عام من تاريخ بدء الاعلان

بينما المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة :

- استمارة بيانات باللغة العربية معتمدة من جهة العمل

- خطاب من جهة العمل موجه للبعثات بالموافقة على ترشيح الدارس على المنحة مع الإفادة بعدم ترشيحه على أى من المنح أو البعثات الأخرى.

- أصل وصورة من شهادة اجتياز المرشح ل 60 درجة تويفل دولى IBT أو 6 درجات فى اختبار IELTS ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى.

- نسخة من شهادة البكالوريوس – تقدير سنوات الدراسة ( بالنسبة للماجستير)

- نسخة من شهادة البكالوريوس – تقدير سنوات الدراسة – شهادة الماجستير ( باللغة الإنجليزية ومعتمدة) للدكتوراه.

- خطاب قبول من احد الجامعات التعليمية بروسيا.

- نسخة من استمارة التقدم للمنح مستوفاة ومعتمدة من جهة العمل يقوم بنسخها من الموقع الإلكترونى الخاص بدولة روسيا بعد التقدم على الرابط التالى:

https://studyinrussia.ru/en/study-in-russia/postgraduate-education-in-russia

https://studyinrussia.ru/en/study-in-russia/magistracy-education-inrussia

https://studyinrussia.ru/en/user

- مع استيفاء كافة المستندات المطلوبة للجانب الروسى.