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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتهاك صارخ.. مليشيا الحوثي تختطف سفينة شحن ترفع علم الإمارات

سفينة روابي
سفينة روابي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الاثنين، أن ميليشيات الحوثي اختطفت سفينة الشحن "روابي" قبالة محافظة الحديدة.

وحسب قناة "العربية"، أضاف تحالف دعم الشرعية أن سفينة الشحن "روابي" التي تعرضت للاختطاف الحوثي ترفع علم الإمارات، وكانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى إلى ميناء جازان.

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وأوضح التحالف أن السفينة المختطفة تحمل على متنها معدات خاصة بتشغيل مستشفى سعودي في جزيرة سقطرى، حيث تشمل على عربات إسعاف ومعدات طبية.

وأكد التحالف أن عملية القرصنة الحوثية للسفينة تمثل تهديدا حقيقيا لخطرهم على حرية الملاحة في باب المندب.

وأضاف أن الميليشيات تتحمل المسؤولية كاملة نتيجة فعلها الإجرامي، مطالبًا الحوثيين بإخلاء سبيل السفينة "روابي" فورًا.

وأكد تحالف دعم الشرعية أنه سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع القرصنة الحوثية للسفينة، لافتا إلى أن من ضمن هذه التدابير استخدام القوة عند الاقتضاء.

تحالف دعم الشرعية السعودية اليمن ميليشيات الحوثي الامارات سفينة روابي

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