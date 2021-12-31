أخبار العالم| الحوثيون يستهدفون السعودية من اليمن واتصال هاتفي بين بايدن وبوتين

نشر موقع صدى البلد الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية عددا من أهم الأخبار على الساحتين الإقليمية والدولية نفرد أبرزها في التقرير التالي:

أول تعليق من أمريكا على إطلاق إيران صاروخا في الفضاء

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها حيال إطلاق إيران صاروخا إلى الفضاء، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها أن تدعم برنامج طهران الصاروخي.

مقتل 18 شخصا بينهم 12 طفلاً في اشتباكات مسلحة بالعراق

لقي 18 شخصاً حتفهم في اشتباكات مسلحة بين الأمن العراقي وتاجر مخدرات في بابل بحسب ما قالت وسائل إعلام عراقية.

البيت الأبيض يكشف تفاصيل اتصال بايدن وبوتين

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث هاتفيًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الضمانات الأمنية المطلوبة.

المجلس العسكري في مالي: العودة للحكم المدني قد تستغرق 5 سنوات

قالت حكومة مالي الخاضعة للجيش في أعقاب "المؤتمر الوطني لإعادة البناء" الذي استمر 4 أيام، إن البلاد قد تستغرق 5 سنوات للعودة إلى الحكم الديمقراطي.

أول تعليق من قيس سعيد علي الحكم الصادر ضد منصف المرزوقي

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال إشرفه على اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس إنّ الكثير من الحقائق ظهرت في الأشهر الأخيرة

مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين في انفجار جنوب غرب باكستان

قُتل 4 أشخاص وأصيب 15 آخرون على الأقل إثر انفجار قنبلة على جانب الطريق جنوب غربي باكستان اليوم الخميس.

تحذيرات من خطر "تسنامي كورونا" في فرنسا في ظل ارتفاع وتيرة الإصابات

سجلت فرنسا، الخميس، 206 آلاف و243 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، أي أكثر من 200 ألف إصابة لليوم الثاني على التوالي

تطور خطير.. الحوثيون يطلقون صواريخ باليستية من معسكر السوادية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية أن الحوثيين أطلقوا اليوم صاروخين باليستيين من معسكر السوادية بمحافظة البيضاء. وشدد التحالف العربي بقيادة السعودية، علي اتخاذ إجراءات قانونية للتعامل مع التهديد ضمن الاستجابة للتهديدات

الليرة التركية تواصل هبوطها لليوم الرابع رغم سعي أنقرة للحفاظ على الثقة

تراجعت الليرة التركية بما يصل إلى 6% الخميس، لتواصل هبوطها لليوم الرابع بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها الأسبوع الماضي

الجزائر.. إجراءات جديدة بشأن المساجد بسبب كورونا

أكد وزير الشؤون الدينية الجزائري ، يوسف بلمهدي، ضرورة تعزيز إجراءات الوقاية والحماية من انتشار وباء كورونا في المساجد.

لأول مرة منذ سنوات.. البحرين تعين سفيرا في سوريا

أصدر عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الخميس، مرسوما بتعيين سفير لمملكة البحرين لدى سوريا، بعدما أغلقت المملكة سفارتها بعد اندلاع الحرب في سوريا.

فرنسا تتراجع عن إجراءات اتخذتها ضد البريطانيين

خففت فرنسا القيود التي كانت تمنع البريطانيين المتوجهين من بلادهم إلى أماكن إقامتهم في دول أوروبية أخرى، من عبور نفق المانش بسياراتهم.

وفيات فيروس كورونا تتخطى المليون حالة في شرق أوروبا

أفاد إحصاء أعدته وكالة "رويترز" للأنباء، بأن وفيات كورونا في شرق أوروبا تجاوزت المليون حالة حتى يوم الخميس، وسط مخاوف من اجتياح متحور "أوميكرون" المنطقة.