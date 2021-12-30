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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة منذ سنوات.. البحرين تعين سفيرا في سوريا

أرشيفية
أرشيفية

أصدر عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس، مرسوما بتعيين سفير لمملكة البحرين لدى سوريا، بعدما أغلقت المملكة سفارتها بعد اندلاع الحرب في سوريا.

وجاء في المرسوم  الذي نشرته وكالة الأنباء البحرينية "يعين السفير وحيد مبارك سيار رئيسا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية بلقب سفير فوق العادة مفوض".

ومن المتوقع ان يستلم السفير المعيّن وحيد مبارك مهام عمله في دمشق ابتداءً من اليوم الخميس.

وشغل السفير وحيد مبارك سيار  عدة مناصب رسمية رفيعة، منها: منصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون منذ عام 2015، بحسب بيانات وزارة الخارجية البحرينية.

كما شغل منصب سفير المملكة لدى دولة قطر بين عامي 2011 و2015، وكان سفيرًا في سوريا بين عامي 2001 و2008.

وعمل سيار مستشارًا بسفارة البحرين لدى المملكة المتحدة والشخص الثاني بالسفارة بين عامي 1996 و2001.

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