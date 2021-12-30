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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. انفجار سيارة تابعة لمسلحين موالين لتركيا شمال حلب

انفجار سيارة تابعة
انفجار سيارة تابعة لمسلّحين موالين لتركيا شمال حلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بوقوع انفجار في مدينة إعزاز الحدودية مع تركيا، بريف حلب الشمالي.

وأوضح نشطاء للمرصد أن الانفجار ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية على متنها "رشاش ثقيل" تابعة لمسلحين موالين لتركيا، دون وقوع خسائر بشرية.

وفي سياق أخر، رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية جديدة سيرتها القوات الروسية ونظيرتها التركية، اليوم الخميس، بريفي الدرباسية وعامودا الحدوديتين مع تركيا بريف الحسكة الشمالي، حيث انطلقت الدورية من قرية شيريك، ضمت 4 عربات عسكرية لكل طرف وسط تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة

وجابت الدورية قرى “دليلك وسلام عليك قنيطرة وقرمانية وتل كديش وغنامية وكربطلي” بريف درباسية الجنوبي والغربي و اتجهت إلى قرى الريف الشرقي وتجولت في قرى وبلدات “الجديدة وتل طيرة وتل كرمة وبابا محمود ومدورة و خاصكي” واختتمت جولتها في قرى “خانكي وبهيرة” بريف مدينة عامودا الغربي، قبل أن تعود إلى نقطة الإنطلاق.

 

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