عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الليرة التركية تواصل هبوطها لليوم الرابع رغم سعي أنقرة للحفاظ على الثقة

أرشيفية
أرشيفية

تراجعت الليرة التركية بما يصل إلى 6% اليوم الخميس، لتواصل هبوطها لليوم الرابع بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها الأسبوع الماضي في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة مصاعب في إقناع المدخرين بتجاهل تقلبات العملة والمخاوف من ارتفاع التضخم والتخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة.

وبينما قال وزير المالية نور الدين النبطي إن أرصدة الأتراك الدولارية آخذة في الانخفاض، أظهرت بيانات رسمية أن الأرصدة المحلية من العملات الصعبة ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 238.97 مليار دولار الأسبوع الماضي، وفقا لوكالة “رويترز” للأنباء.

في الوقت نفسه، انخفض صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، وهو حائط الصد الفعال ضد الأزمة المالية، إلى أدنى مستوياته منذ عقدين تقريبا.

وخسرت الليرة ما يصل إلى 20 بالمئة في أربع جلسات تداول، لترتد بذلك عن ارتفاع تجاوز 50 بالمئة في الأيام الخمسة السابقة إثر الكشف عن خطة حكومية جديدة لحماية الودائع المحلية من خسائر انخفاض قيمة الليرة مقابل العملات الصعبة.
 

تركيا تفرض غرامة على منصة لتداول العملات الرقمية

الليرة التركية تستمر في الانخفاض أمام الدولار

الليرة تركيا الحكومة أنقرة الدولار

ترشيحاتنا

هوندا تطرح نسختها سيتي 2022 بهذا السعر .. صور

قنبلة موقوتة .. تمدد الأوعية الدموية في الدماغ وعلاج جوهري بتقنية جديدة

جوزي عايزني أجاري مديره في علاقة علشان الترقية.. مبروك عطية: فساد وقلة دين

بعد قاضية الأهلي.. الرجاء يواصل المعاناة في الوقت القاتل بالدوري المغربي

ريال مدريد يعلن إصابة لوكا يوفيتش بفيروس كورونا

بعد قصة حب انتهت بزواج 15 سنة.. ابن الفيوم يطلق زوجته أمينة الإيطالية في بث مباشر "فيديو"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادعوله بالرحمة|وفاة زوج شقيقة محمود الليثي

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

الذروة وحبات البرد .. تحذير جديد من الأرصاد لـ طقس الساعات المقبلة

وسائل إعلام سعودية: لا نية لفرض حظر التجول بسبب كورونا

نقل مصطفى قمر للمستشفى في حادث بـ 6 أكتوبر .. شاهد

محافظ القاهرة يطالب المواطنين بعدم النزول للشوارع مساء اليوم.. تفاصيل

تعطيل دراسة وإعلان طوارئ..الطقس السيئ يضرب البلاد والحرارة قد تنخفض لـ صفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أولى ليالي العرض.. سامح حسين ينشر صورا لجمهور مسرحيته "حلم جميل"

3.9 مليون دولار .. كم يتقاضى علي معلول في الثانية الواحدة؟

حصاد 2021.. أشهر صور اجتذبت أنظار العالم.. مشهدان من مصر بين الأبرز.. ونصيب الأسد للكوارث

البابور.. وأجمل ذكريات الماضي في تحضير الطعام ولمة الدفء بالشتاء| نوستالجيا

فيديو

بعد قصة حب انتهت بزواج 15 سنة.. ابن الفيوم يطلق زوجته أمينة الإيطالية في بث مباشر "فيديو"

لعشاق الرومانسية والأجواء الاحتفالية.. نرشح لكم 5 أفلام أجنبية لمشاهدتها في ليلة رأس السنة

don't look up.. فيلم نتفليكس الجديد يحصد مشاهدات عالية ويثير الجدل

مطروحة بالفعل داخله.. قصة خبر اعتزال تامر حسني

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

اﻟﻤﺰﻳﺪ