عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد عامين لـ سارقي أغطية بالوعات الصرف فى الشرقية

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار ياسر سنجاب، حكمها بمعاقبة عاطل بالحبس المُشدد عامين مع الشغل لاتهامه بالاشتراك مع آخرين، سبق محاكمتهم، في سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بنطاق دائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

 تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد احالة السيد ج ال، مُقيم دائرة قسم شرطة أول الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامه بالاشتراك مع 3 أشخاص آخرين، مُقيمين بمركز الزقازيق، في سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي.

وأكدت التحريات انه قام المتهم بالاشتراك مع الآخرين بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي مستخدمين عتلة في ارتكاب الجريمة واستعانوا بعد ذلك بـ المتهم الرابع لإخفاء آثار جريمتهم، ووجهت جهات التحقيق للمتهم الرابع تهمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة.

عذبه ليفسخ خطوبته.. المشدد 5 سنوات لعاطل احتجز محامياً دون وجه حق بالشرقية

تم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 1000 لسنة 2020 كلى جنوب الزقازيق والتي سبق وحاكمت المتهمين الأول والثاني والرابع، قبل أن تُصدر حكمها المتقدم بحق المتهم الثالث بمعاقبته بالحبس المُشدد لمدة عامين.

الشرقية المشدد حبس متهمين الم شدد عامين للمتهمين بسرقة أغطية بالوعات الصرف فى الشرقية محكمة جنايات الزقازيق

ترشيحاتنا

وزير النقل: إضاءة الدائري بأعمدة الهاي ماست وبدء تنفيذ 10 محطات للأتوبيس الترددي السريع

حق بسنت لازم يرجع.. هاشتاج يطالب بالقصاص لـ فتاة الغربية |فيديو

صندوق التنمية الحضرية: صنعنا مشروعات تصل ميزانيتها إلى 900 مليار جنيه

300 مليون جنيه.. ترشيد الإنفاق الحكومي في شراء الصور الفضائية ومراجعة استخدامها

التنمية الحضرية: تنفيذ 500 ألف وحدة لتطوير المناطق غير الآمنة بـ27 محافظة|فيديو

اعرف إزاي تنقل أرقامك لشبكة ثانية وتتابعها بتطبيق MyNTRA من القومي للاتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 ينطلق في السماء.. ارتفاع تاريخي لـ أسعار الذهب اليوم الإثنين 3-1-2022

الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة وأجواء شديدة البرودة تصل لحد الصقيع

حق بسنت لازم يرجع.. هاشتاج للمطالبة بالقصاص للفتاة ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية

إلغاء المؤتمر الصحفي لجهاز منتخب مصر الوطني

تثبيت دائم وعلاوات.. مفاجأة سعيدة للعاملين بعد موافقة الشيوخ على قانون العمل

بشائر 2022..علاوة 7 % أول يوليو للموظفين.. وزيادة مرتبات القطاع الخاص يناير الجارى

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 2- 1- 2021

ميدو: تصريحات كيروش عن طارق حامد وقفشة عين العقل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاد أم المعتقلين.. سر خصام نادية لطفي لعبد الحليم ودخولها حصار بيروت.. نوستالجيا

بعد قرار الأهلي.. هل يكون مصير وليد سليمان مثل حسام عاشور أم غالي؟

الصيغة التنفيذية.. ننشر حيثيات حكم فوز العامري فاروق بمنصب نائب الأهلي بالتزكية

بعد 11 عاما .. كيف أصبح شكل الطفل حماصة في فيلم عسل أسود؟

فيديو

هل اعتزل الغناء مجددا.. مروان بابلو يصدم الجمهور ويحذف أغانيه وصوره "فيديو"

فيديوجراف| نهاية الأرض حدث كبير ينتظره العالم قادم من الفضاء

وهم وكلام فارغ.. شاهد رد علي جمعة عن توقعات السنة الجديدة

فيديوجراف| لإسعاد جمهوره.. حمو بيكا يجسد شخصية بابا نويل

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ