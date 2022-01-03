تحقيقات موسعة مع مدير سلسلة محلات شهيرة بتهمة الإساءة لمؤسسات الدولة

تجري النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة مع مدير سلسلة محلات تجارية كبرى عقب إلقاء القبض عليه بتهمة الإساءة لمؤسسات الدولة من الشرطة والنيابة والقضاء.

وكشفت مصادر أن المتهم يخضع للتحقيق منذ مساء أمس بسراي النيابة ومازالت التحقيقات مستمرة حتى الآن حيث تتم مواجهته بعدد من مقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المتداولة له.

وكان انتشرت مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية مؤخرًا، للمتهم يوجه فيها الإساءة لبعض ضابط الشرطة، مؤكدًا في حديثه الذي تسرب على يد أحد أصدقائه أن مؤسسات الدولة سواء شرطة ونيابة وقضاء طوع يديه.

وعلى الفور تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهم أمس، في دائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، وتم توجيه له تهمة الإساءة لمؤسسات الدولة .

وبمواجهة المتهم أنكر جميع التهم المنسوبة إليه ونفى علاقته بالتسريبات التي تُسيء لمؤسسات رفيعة المستوى من خلال ادعاءات كاذبة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال المتهم التحقيقات، إن مقاطع الفيديو المسربة تم قصها والتلاعب بها لتظهر بهذا الشكل، بالإضافة إلى أنه تم تسجيلها خلسة من خلال أحد الأشخاص الذين تربطهم به علاقة صداقة قوية وتحولت مؤخرًا لخلاف مما دفع الآخر لابتزازه بسبب التنافس على مجلس إدارة نادي الشيخ زايد.