حصاد 2021 بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية.. تنفيذ قوافل ثقافية ودينية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً ‏بدعم قطاع ‏الرياضة ‏والرياضيين تنفيذاً لمبادرة ‏الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي رئيس الجمهورية لبناء ‏الإنسان وتطويره ‏بمختلف المجالات، مشيراً إلى ‏أهمية تطوير مراكز الشباب التي ‏تساهم في ‏إعداد الشباب بدنياً وفكرياً ‏وتنمية ‏قدراتهم وتدريبهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة، بالإضافة إلى استثمار أوقات ‏فراغهم ‏وطاقاتهم ‏وتوجيهها لصالح المجتمع‎.‎

أشاد محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الشباب والرياضة والأداء المتميز لجميع ‏العاملين ‏بالمديرية في ‏تقديم أوجه الرعاية والدعم ‏المادي والمعنوي للشباب والطلائع ونوادي المرأة وفتح عدد من مراكز الشباب لصرف المعاشات وتلقي لقاح كورونا وكذلك المبادرات وحملات التوعية التي أطلقتها المديرية لمعاونة الجهاز التنفيذي في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب أن الفترة من يناير حتى أكتوبر 2021 شهدت تنفيذ العديد من المسابقات الثقافية والدينية والمعارض الفنية التي نظمتها ‏إدارة الشباب بالمديرية لتنمية المواهب الأدبية والفنية وشغل أوقات فراغ الشباب كالأتي:

تنفيذ المسابقة البحثية المركزية تنمية قدرات الشباب في المرحلة الراهنة بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال وفرع ثقافة الشرقية خلال الفترة من 11 : 24 يناير 2021 استفاد منها 29 شاب وفتاه.

مشاركة اندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب بمعرض ديارنا خلال الفترة من 15: 27 فبراير 2021

تنفيذ ورشة عمل وحدات مضيئة خشبية لأعضاء نادى الفتاة والمرة بمركز شباب القنايات خلال الفترة من 20: 24 فبراير 2021

المشاركة فى معسكر تدريب للجوالين على شارة الرحالة خلال الفترة من 7:11 مارس 2021

تنفيذ ورشة عمل الخزف لأعضاء نادى الفتاة والمرأة بمركز شباب السعديين خلال الفترة من 10: 14 مارس فبرايرا

لمشاركة في معسكر تدريب لجوالات علي شارة الرحالة خلال الفترة من 12 : 16 مارس 2021

مشاركة 40 فتاه من أعضاء نادي الفتاه والمرأة بماراثون الدراجات يوم 19/3/2021

تنفيذ خطة دعم فرق الجوالة والجوالات بعدد 17 مركز شباب وبمشاركة 306 شاب وفتاه خلال الفترة من أول أبريل وحتي نهاية يونيه 2021

تنفيذ قوافل ثقافية ودينية ونشاط نادى الفتاة والمرأة وإقامة معسكر فرق الجوالة والجوالات بمركز شباب سماكين الشرق بإدارة الحسينية خلال الفترة من 29 ابريل حتي اول مايو 2021 شارك فيها 60 شاب وفتاه.

اشتراك اعضاء نادى الموهوبين فى مسابقة الفنون الشعبية ) رقصات من بيئة مغايرة الى بيئة الفرق ) ام الخلول ورقصات لفرقة رضا (وتم فوز فريق الفنون الشعبية بالمركز الثالث فى التصفيات النهائية بالوزارة وذلك خلال شهر مايو 2021 وبمشاركة 55 شاب وفتاه

تنفيذ خطة دعم اندية التطوع لعدد 11 مركز شباب وعقد ندوة عن مكافحة علاج الادمان والتعاطى خلال الفترة من اول مايو وحتي نهاية يوليو 2021 بمشاركة 387 شاب وفتاه

مشاركة 255 شاب وفتاه في المسابقة الدينية ( في نور القران الكريم ) لحفظ القران وتجويده خلال الفترة من 26- 28 يوليو 2021 وبمشاركة 225 شاب وفتاه

تنفيذ الدورة التدريبية لتعليم الفتيات فن شغل المكرمية يوم 30 / 7 /2021 وبمشاركة 40 فتاه.

تنفيذ دورة الحماية المدنية لتدريب 780 شاب وفتاه من أعضاء نوادي التطوع بمراكز الشباب.

تنفيذ عرض لفرق الجوالة علي مستوي المحافظة بمشاركة 40 شاب وفتاه بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

تنفيذ عرض لفرق التطوع علي مستوي المحافظة بمشاركة 30 شاب وفتاه بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

تنفيذ معرض للفنون التشكيلية بمشاركة 40 شاب وفتاه بمناسبة العيد القومي للمحافظة

تنفيذ معرض لمنتجات اندية الفتاه بمشاركة 20 شاب وفتاه بمناسبة العيد القومي للمحافظة

تنفيذ خطة دعم أندية التطوع بمراكز الشباب لعدد 11 مركز شباب خلال شهر سبتمبر بمشاركة 100 شاب وفتاه

تنفيذ الندوة الدينية بعنوان ( القدوة الحسنة ) بمشاركة 100 شاب وفتاه من أعضاء مراكز الشباب

تنفيذ ورشة عمل لتعليم الفتيات اعمال النسيج يوم 28 أكتوبر 2021 وبمشاركة 10 فتيات

تنفيذ ورشة ريزن ايبوكس لعدد 10 فتيات من عضوات اندية الفتاه والمرأة يوم 24 أكتوبر 2021

تنفيذ المسابقة الثقافية الأدبية لأقاليم شرق الدلتا عن (الشعر – القصة القصيرة) أول أكتوبر 2021 وبمشاركة 120 شاب وفتاه من أعضاء مراكز الشباب

تنفيذ ورش عمل لأعضاء نادي التطوع بمراكز الشاب يوم 21/10/2021 بعنوان ( إعادة تدوير مخالفات البيئة) وبمشاركة 120 شاب وفتاه

تنفيذ الندوة الدينية ( الإقتداء بالرسول ) يوم 28/10/2021 استفاد منها 80 شاب وفتاه من أعضاء مراكز الشباب.