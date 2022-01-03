عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب محمد حلاوة : قانون العمل الجديد أحد العلامات التشريعية فى عهد الرئيس السيسي

النائب أحمد حلاوة
النائب أحمد حلاوة

النائب محمد حلاوة : قانون العمل الجديد أحد العلامات التشريعية فى عهد الرئيس السيسي .. يلبى تطلعات العمال والمستثمرين ..وينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الطرفين وزيادة الإنتاج  

قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب للعرض على مجلس الشيوخ يدفع بشكل واضح عجلة الاستثمار لأنه يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقة عمل توازنية بين طرفي العملية الإنتاجية تضمن استمرارية العمل وخلق مناخ عمل مستقر مما ينعكس على زيادة الإنتاج

واعتبر النائب محمد حلاوة أن قانون العمل الجديد هو أحد العلامات التشريعية المهمة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذى يحمل على كتفية هموم كل المصريين وفى مقدمتهم العمال وحقوقهم وتحسين أوضاعهم ، مشيرا إلى أن القانون يراعى  كافة التزامات مصر الدولية فيما يتعلق بنحو 64 اتفاقية عمل دولية وقعت عليها الدولة المصرية ، وتختص في مجملها بتعزيز الحريات النقابية وحق التنظيم وعمالة الأطفال وتشغيل النساء وبيئة العمل وغيرها من الاتفاقات الحقوقية والعمالية المهمة.

وأوضح  رئيس لجنة الصناعة والتجارة بالمجلس أن قانون العمل الجديد الذى طال انتظاره يخدم فئة عريضة من الشعب المصري العظيم وهم العمال،  وينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الطرفين وواجبات كل منهم تجاه الآخر ، ويكون دافعا ومشجعا للاستثمار المستمر بدون تعطل أو اختلالات فى علاقة طرفى العملية الإنتاجية.

وأكد النائب محمد حلاوة أن قانون العمل الجديد المعروض على مجلس الشيوخ ، يعالج  القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳، ويتماشى مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، والتى تستند إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية ، خاصة حال تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضی،وعدم جدوى الجزاءات الجنائية، مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها سواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالة من اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون

وأشار النائب محمد حلاوة إلى أن قانون العمل الجديد  يحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون قلق أو تخوف ويحقق الأمان الوظيفي للعامل، ، لأنه يتضمن إلغاء الفصل التعسفي للعمال ويضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، مما يضمن حقوقهم ، كما يطمئن المستثمرين على استمرارية أعمالهم ، و يضمن تحقيق مبدأ هام وهو ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر وتحفيز العامل على بذل الجهد

وأضاف رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن من أهم المزايا فى قانون العمل الجديد ، هو وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتواءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الهائلة التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة ، ومنها الطفرة التنموية فى كافة المجالات وحزم الدعم غير المسبوقة للفئات الأكثر احتياجا ، والعمل على التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، فضلا عن تدشين العشرات من المدن والمجمعات الصناعية الكبرى

ترشيحاتنا

بيان عاجل من اليمن بشأن اختطاف ميليشيا الحوثي سفينة ترفع علم الإمارات

الدولار يستقر في البنوك بختام تعاملات اليوم

بقاء أم رحيل.. كواليس جديدة فى عقد مصطفى فتحى مع الزمالك.. تفاصيل

شاهد.. زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب شرق تايوان

جالاتا سراي يحدد سعر بيع مصطفى محمد للفرق المهتمة بضمه

وثائق مسربة تفضح خطة بريطانيا لضرب استقرار روسيا .. وموسكو تعلق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكاميرات كشفت الخيانة.. الحكم على زوجة وعشيقها بالسجن عامين

عيار 21 ينطلق في السماء.. ارتفاع تاريخي لـ أسعار الذهب اليوم الإثنين 3-1-2022

الحكومة : توزيع 200 مليون وجبة غذائية على طلبة المدارس

كأس رابطة الأندية.. الأهلى بالمجموعة الثانية.. والزمالك فى الثالثة مع سيراميكا كليوباترا

في وصلة رقص على مركب.. إحالة مُدرّسة و4 معلمين للنيابة الإدارية بالدقهلية

استأصلوا أعضاءها التناسلية..الإعدام لـ 5 من عائلة واحدة قتلوا طفلة في الدقهلية

حق بسنت لازم يرجع.. هاشتاج للمطالبة بالقصاص للفتاة ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية

تثبيت دائم وعلاوات.. مفاجأة سعيدة للعاملين بعد موافقة الشيوخ على قانون العمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاد نيللي.. كشفت عن خدعة محمود ياسين لها.. وهذه حقيقة اقدامها على الانتحار

حرام عليكم أنا متربية.. القصة الكاملة لانتحار بسنت ضحية الصور المفبركة

في عيد ميلاد أم المعتقلين.. سر خصام نادية لطفي لعبد الحليم ودخولها حصار بيروت.. نوستالجيا

بعد قرار الأهلي.. هل يكون مصير وليد سليمان مثل حسام عاشور أم غالي؟

فيديو

الكاميرات كشفت الخيانة.. الحكم على زوجة وعشيقها بالسجن عامين

تفاصيل الأيام الأخيرة من حياة الإعلامي إبراهيم حجازي

فى عيد ميلاد نيللي.. كشفت عن خدعة محمود ياسين لها.. وهذه حقيقة اقدامها على الانتحار

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ