توزيع جوائز مسابقة أوائل الطلبة بادارة العريش التعليمية على الفائزين

وزع اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،جوائز مسابقة أوائل الطلبة بادارة العريش التعليمية على الفائزين فيها ( في الحفل الذي أقيم اليوم في مقر مدرسة الشهيد اللواء أحمد عسكر الثانوية للبنات بحضور حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، منى أبو المعاطى مدير عام ادارة العريش التعليمية ، نجوى رفاعى مدير ادارة المدرسة ، ومديرى المدارس المشاركة .. الى أن التعليم يتمثل في التحصيل العلمى والأنشطة المختلفة كالمسابقات لخلق مجال للتنافس بين المدارس والطلاب بدعم الأسرة ومجلس الأمناء .. مؤكدا على الدور الكبير الذى تقدمه الادارة المدرسية وتفعيل الدور الأساسى لكل منهم في خدمة العملية التعليمية وتشجيع الكفاءات وحسن رعايتها .

التنافس الشريف



ومن جانبه .. أكد حمزة رضوان وكيل الوزارة على شكر المحافظ الداعم الأول للتعليم .. مشيرا الى دور المسابقات في خلق نوع من التنافس الشريف بين المدارس والطلاب .

وأعلنت منى أبو المعاطى مدير عام ادارة العريش التعليمية أنه تم تنفيذ المسابقة بين جميع المدارس في مختلف المراحل التعليمية .. حيث تم تقييمها عن طريق المسابقة باشتراك المتخصصين في مختلف المجالات ، وقد فاز فيها كل من :

في مرحلة التعليم الابتدائى : وصلت الى الدور النهائى مدرستى : الشهيدة سلمى وأبو حنيفة ، وفوز مدرسة أبو حنيفة الابتدائية .

وفى مرحلة التعليم الاعدادى : وصلت الى الدور النهائى مدرستى : فاطمة الزهراء وحمدى العبد ، وفوز مدرسة حمدى العبد .

وفى مرحلة التعليم الثانوى : وصلت الى الدور النهائى مدرستى : الشهيد عمرو شكرى والسيدة زينب ، وفوز مدرسة الشهيد عمرو شكرى .

هذا .. وقد قام المحافظ .. يرافقه وكيل الوزارة ومدير الادارة التعليمية بتوزيع الدروع وشهادات التقدير والجوائز على المدارس الفائزة في كل مرحلة ، وتكريم الطلاب المشاركين في المسابقة .

ومن جهة أخرى .. أقيم على هامش المسابقة عدد من العروض الفنية والمسرحية والرياضية .. علاوة على عروض متميزة من المدارس المشاركة .