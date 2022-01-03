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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أنباء عن سقوط مصابين في حادث انهيار سقف مصنع شركة النصر بالمحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وقع منذ قليل حادث انهيار سقف عنبر بأحد مصانع تابع  للغزل والنسيج بمدينة المحلة في محافظة الغربية بشكل مفاجىء مما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين جاري حصرهم وخصصت سيارات إسعاف هرعت لموقع الحادث .

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كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقف الحادث .

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وباشرت القيادات الأمنية والتنفيذية تطورات الحادث ومراعاة الحفاظ على أرواح العمال .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حادث المحلة الغربية شركة انهيار مدينة المحلة النصر الغزل والنسج ضحايا المصابين

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