أنباء عن سقوط مصابين في حادث انهيار سقف مصنع شركة النصر بالمحلة

وقع منذ قليل حادث انهيار سقف عنبر بأحد مصانع تابع للغزل والنسيج بمدينة المحلة في محافظة الغربية بشكل مفاجىء مما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين جاري حصرهم وخصصت سيارات إسعاف هرعت لموقع الحادث .



كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقف الحادث .



وباشرت القيادات الأمنية والتنفيذية تطورات الحادث ومراعاة الحفاظ على أرواح العمال .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.