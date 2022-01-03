بالأسماء.. الأوقاف تعلن أعداد الأئمة الموفدين والمعارين إلى دول العالم في 2022

أعلنت وزارة الأوقاف، عن وصول عدد الأئمة والقراء الموفدين والمعارين إلى مختلف دول العالم مع بداية عام 2022م إلى (171) إماما وقارئا ، موضحة أن الإيفاد مازال مستمرًا.

يأتي هذا في إطار دور مصر الريادي بنشر الفكر الوسطي، وخطة وزارة الأوقاف في تنفيذ ذلك من خلال عدد من الأنشطة، منها : المؤتمرات الدولية ، والمسابقات العالمية ، وحركة الترجمة والنشر الواسعة ، ومن أهمها دور الأئمة والقراء الموفديين للخارج.

مسابقة الإيفاد في الخارج

وأعلنت وزارة الأوقاف عن إجراء مسابقة الإيفاد للخارج الخاصة بالأئمة خلال شهر رمضان 1444 هـ / 2023م ، على أن تتوفر فى المتقدم الشروط الآتية : ـ

1- أن يكون مسكناً على درجة مالية بموازنة الوزارة .

2- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية لا تقل عن خمسة أعوام فى قطاع الدعوة.

3- أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز خلال السنتين الأخيرتين.

4- أن لا يكون قد ارتكب أى مخالفة لتعليمات الوزارة ، وتم مجــازاتـه عليها بأى نـوع من أنواع الجزاء خلال السنتين الأخيرتين .

5- أن لا يزيد سن المتقدم عن (55) عاما اعتباراً من تاريخ فتح باب التقدم للمسابقة ، ويستثنى من ذلك أصحاب الدعوات الخاصة مع مراعاة باقى الشروط.

6- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة ، ومواد الاختبار هى: (القرآن الكريم كاملاً ، العقيدة ، التفسـير وعلوم القرآن ، الحديث وعلومه ، الفقه وأصوله، السـيرة والثقافة العامة).

7- أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة في هذا الشأن.

8- أن يكون حسَن السير والسلوك.

9- أن يكون سليم البنية ، كامل الحواس والأعضاء ، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط ، وذلك فى ضوء القرار الوزارى رقم

137 لسنة 2014م .

10- ألا يزيد عدد مرات الإيفاد فى شهر رمضان عن ثلاث مرات خلال مدة خدمته الوظيفية، ولا تقل المدة البينية بين الإيفاد والآخر عن خمس سنوات، ويُستثنى من ذلك أصحاب الدعوات الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة ، على أن تتحمل الجهة الطالبة جميع النفقات: (تذاكر السفر – الإقامة – الإعاشة - البدل النقدى) دون تحمل الوزارة أى أعباء مالية ، وفى ضوء القرار الوزارى رقم (137) لسنة 2014م.

11ـ أن لا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم على نفقة الوزارة ، حتى ولو لم يستكمل مدة الإيفاد .

12- أن لا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار ، أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية ــ الشئون القانونية- غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ، ما لم يُلغ القرار ، أو تُسحب التوصية .

13- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، مالم يكن قد رد إليه اعتباره .



وتقدم الطلبات فقط على موقع الوزارة على الإنترنت (أوقاف أون لاين) علي الرابط التالي ( https://forms.gle/sM6fUtuW1Ju3DtfK7 )، وذلك لمدة (15) يوماً اعتباراً من تاريخ النشر ، على أن يكون المتقدم مستوفياً كافة الشروط ، ويتحمل وحده مسئولية ما يترتب على إدخال أى بيانات غير صحيحة ، وسيتم نشر أسماء المتسابقين المستحقين دخول اختبارات التصفية الأولية والنهائية على موقع الوزارة.

ويتوجب على المتسابق طبع استمارة بياناته بعد استيفائها ، وتقديمها إلى المديرية التابع لها عند بدء اختبارات التصفية الأولية الشفوية بالمديريات الإقليمية ، علماً بأن اختبارات التصفية النهائية ستجرى بديوان عام الوزارة على مرحلتين : الأولى تحريرية ، والثانية شفوية للناجحين في الاختبارات التحريرية ، وعلى جميع المديريات والإدارات طبع الإعلان وتعليقه فى مكان بارز.