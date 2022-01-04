أخبار السيارات| 5 سيارات سيدان موديل 2022 في مصر.. و..تعديلات مبهرة للنسخة أودي RS6 Avant

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

يضم السوق المصري باقة من الطرازات المتنوعة وسط موديلات 2022، ومنها فئة السيدان الشهيرة، والتي تحظى باقبال كبير من محبي عالم السيارات، نسبة إلى العديد من المقاومات التي تنفرد بها، كالابعاد الهيكلية والمساحة الرحبة، بالإضافة إلى التقنيات الفنية الخاصة بكل صانع.

أطلق الصانع الصيني العديد من الطرازات التي تحمل موديل 2022 داخل السوق السعودي، ومن بينها السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من فئة الـ SUV، والتي لاقت إقبالا كبيرا من قبل محبيها لمساحتها الداخلية العائلية، والتصميم الخارجي المرتفع نسبيًا، مع التقنيات الخاصة بكل علامة تجارية.

ارتفعت اسعار السيارة شانجان ALSVIN موديل 2022، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة تتراوح بين 2000 و 3000 جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري من هذه النسخة التي تنتمي إلى فئة السيدان.

تمتلك شركة فولكس فاجن الالمانية اسطول ضحم من السيارات المتنوعة، ومنها فئة الهاتشباك الشهيرة وعلى رأسها عائلة جولف المعروفة وصاحبة التاريخ الممتد، حيث تقدم النسخة Golf GTI موديل 2022 داخل السوق الاماراتي عبر فئتين من التجهيزات، كما تضم باقة متنوعة من عناصر التحكم وبرامج دعم قائد المركبة.

تقدم شركة أودي الالمانية باقة متنوعة من الطرازات القوية داخل الاسواق العالمية، ومنها فئة السيدان والهاتشباك، مع سيارات الكروس اوفر والسيارات الرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى فئة الكومبي المميزة ومنها النسخة RS6 Avant.